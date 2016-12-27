Antalyaspor kötü başladı mutlu bitirdi

Antalyaspor Asbaşkanı Bora Terzioğlu, "Lige istemediğimiz sonuçlarla başladık, ilerleyen haftalarda bunu tolere ettik. Devreyi 22 puanla tamamladık. Sezon sonunda hedeflediğimiz yer ilk 8'ye yer almak" dedi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, dünya yıldızı Samuel Eto’o’lu kadrosuyla ligin ilk devresini 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 22 puanla 9’uncu sırada tamamladı. 16 maçta rakip kaleye 16 gol atan kırmızı beyazlılar, kalesinde ise 20 gol gördü. Ligin ilk 6 haftasında sadece 2 puan toplanırken kötü günler geçiren Antalyaspor’da bu dönemde Samuel Eto’o krizi de yaşandı. Yönetim, yaşanan sorunlar nedeniyle Eto’o’yu kadro dışı bıraktı. Ancak kısa süre sonra sorunların aşılmasıyla yönetim, yıldız oyuncuyu afetti. Ligde istemediği sonuçlar alan kırmızı beyazlılar, 6’ncı haftanın sonunda Portekizli teknik direktör Jose Morais’in de görevine son verdi. Kırmızı beyazlı takım, daha sonra teknik direktör Rıza Çalımbay’la anlaştı.

ÇALIMBAY’LA ÇIKIŞ YAPTI

Çalımbay’ın yönetiminde yeniden rakiplerinden puan almaya başlayan Antalyaspor, ligin dibinden kurtularak, orta sıralara yükseldi. Antalyaspor, Rıza Çalımbay yönetiminde 10 maçta 2 beraberlik, 6 galibiyet, 2 de mağlubiyet aldı. Sezona kötü başlayan Antalyaspor, devre sonunda hedeflediği puana ulaştı.

Devre arasında teknik direktör Rıza Çalımbay’ın hazırladığı rapora göre transfer politikası belirleyen Antalyaspor yönetimi, 5 transfer yapmayı planlıyor. Takımda orta saha, defansın sağı, forvet ve her iki kanada yapacağı transferlerle kadrosunu güçlendirmek isteyen kırmızı beyazlılar, lig sonunda en az ilk 8 takım arasında yer almayı, gelecek sezon ise ilk 5 takımdan biri olmayı hedefliyor.

“YAZ VE KIŞI YAŞADIK”

Asbaşkan Bora Terzioğlu, sezon başında fikstür avantajını kullanamadıklarını anlattı. Sezonu 2 şekilde yaşadıklarını belirten Asbaşkan Terzioğlu, şöyle konuştu:

“Antalyaspor bu sezon yaz ve kışı yaşadı. Başlangıçta istemediğimiz sonuçlar aldık. İlerleyen haftalarda bunu tolere ettik. Takımımız kıştan yaza dediğimiz süreçte 20 puan aldı. Devreyi 22 puanla tamamladık. Antalyaspor yönetimi olarak uzun vadede daha iyi yerleri hedefliyoruz. Sezon sonunda hedeflediğimiz yer ilk 8. Bu hedefin de üstünde olmak istiyoruz. Gelinen noktada teknik ekip, idari personel, futbolcular herkesi kutluyorum. Hepsi takım olmanın önemini gösterdi.”

Taraftarlarına da teşekkür eden Bora Terzioğlu, son olarak şunları söyledi:

“Taraftarımız iç sahada olsun, deplasmanda olsun hep yanımızda oldu. İkinci yarı için daha iyi başlangıç arzu ediyoruz. Devreye üst üste 2 deplasmanla başlayacağız. Devre arasında takımımız lige en iyi şekilde hazırlanacak ve yönetimimiz, teknik ekibin ihtiyaçları doğrultusunda transfer yapacak.”