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15 Ocak 2017
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vs
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Beşiktaş 2-0 Boluspor / Maç özeti

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında 4. hafta maçında Beşiktaş, Boluspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı takım, maçı zorluk yaşamadan 2-0 kazandı ve tur biletini cebine koydu.
19:2927 Aralık 2016
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Beşiktaş 2-0 Boluspor / Maç özeti

Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş, evinde Boluspor’u konuk etti. Siyah-beyazlı takım, yedek ağırlıklı bir kadro ile çıktığı karşılaşmayı 2-0 kazanarak turladı.

Kara Kartal’ın gollerini 34. dakikada Anderson Talica ve 72’de Ömer Şişmanoğlu kaydetti. Geçirdiği sakatlıktan sonra ilk defa 11’de forma giyen Brezilyalı futbolcu, ilk yarıda güzel bir kafa golü kaydetti. Öte yandan sakatlığı dolayısıyla sezon başından bu yana şans bulamayan Aras Özbliz de 60. dakikada Talisca’nın yerine girdi.

Beşiktaş bu skorla 10 puana yükselerek liderliğini korudu. Boluspor ise 4 puanda kaldı. Şenol Güneş’in takımı bir sonraki maçını ligde Osmanlıspor deplasmanında yapacak.

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Son güncelleme: 22:21 | 27.12.2016
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