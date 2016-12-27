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Beşiktaş – Boluspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş, 2016’yı bugün Boluspor’u konuk edeceği Ziraat Türkiye Kupası maçıyla kapatacak. Peki Beşiktaş - Boluspor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı izlenebilecek?
09:2327 Aralık 2016
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Beşiktaş – Boluspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 1-0'lık Gaziantep galibiyetiyle kapatan Beşiktaş, yılın son sınavında ise bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor'u ağırlayacak. D Grubu'nda 3 maçta topladığı 7 puanla lider durumda bulunan siyah-beyazlılar, rakibiyle geçen hafta deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Vodafone Arena’da oynanacak Beşiktaş – Boluspor maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Kartal'da tek hedef, 2016'yı galibiyetle bitirip, turu erkenden büyük ölçüde garantilemek. Şenol Güneş, kupa mesaisinde ligde fazla şans bulamayan oyuncularını sahaya sürmeyi planlıyor.

BEŞİKTAŞ – BOLUSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 20:30’da başlayacak olan Beşiktaş – Boluspor maçı A2’den canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

BEŞİKTAŞ: Tolga, Beck, Atınç, Rhodolfo, Adriano, Eslem, Gökhan İnler, Ömer, Kerim, Olcay, Aboubakar

BOLUSPOR: Soner, Fatih, Necati, R.Arapi, Özgür Özkaya, Cumali, Umut, Tunahan, Burak, İsmail, Ozan

Etiketler
beşiktaş beşiktaş boluspor maçı boluspor
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