Beşiktaş’da ‘Divan’ kaosu!

Başkanlık seçimi mahkemece iptal edilen Beşiktaş Divan Kurulu’nun geleceği, tarafların farklı açıklamalarıyla iyice arapsaçına döndü.

28 Mayıs'ta yapılan Divan Kurulu seçimleri, Yalçın Karadeniz ile girdiği yarışı kaybeden başkan adayı Ali Rıza Dizdar'ın mahkemeye başvurması ve Beşiktaş yönetiminin de bu davaya itiraz etmemesi üzerine bu ayın başında iptal edilmişti. Yönetim kurulu, kulübe ulaşan iptal kararını Divan Kurulu'na tebliğ etti. Disiplin Kurulu ise kulübün borcunun resmi olarak açıklanandan fazla olduğuna dair üyelere mesaj gönderen Karadeniz'e ‘kınama' cezası verdi.

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Bu ceza nedeniyle tüzük gereği 5 yıl boyunca Beşiktaş'ın hiçbir kurulunda görev yapamayacak olan Karadeniz, kulüpten kendisine bir tebligat yapılmadığını belirtti. Buna karşılık yönetim, cezanın en kısa sürede tebliğ edileceğini ve Karadeniz'in başkanlığı düştüğü için diğer kurul üyelerinden kısa sürede seçim kararı almalarını beklediklerini ifade etti. Dizdar ise Karadeniz'in yeniden aday olabilmesi için mahkemeye başvurup cezasını kaldırtması gerektiğini söyledi.