Bir Fenerbahçe klasiği… Üst üste 10 maç…

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek lider Medipol Başakşehir'in puan kaybettiği haftada zirveye bir adım daha yaklaştı. Avni Aker'de son maçını oynayan ve stadına mağlubiyetle veda eden bordo-mavililer karşısında Kanarya'yı zafere taşıyan golleri 29'da penaltıdan Fernandao, 40'ta Sow ve 67'de Lens kaydetti. 27'de Yusuf Erdoğan'ın kırmızı kart görmesi ile Karadeniz ekibi maçı 10 kişi tamamladı.
Sarı-lacivertliler, deplasmanda farklı devirdiği Trabzonspor karşısındaki yenilmezliğini 15 maça yükseltti. Fenerbahçe son 15 karşılaşmanın 10'unu kazanırken 5 kez de Karadeniz ekibi ile berabere kaldı. Kanarya ayrıca bordo-mavililer ile deplasmanda oynadığı son 15.maçında da 11. galibiyetini elde etti. Trabzonspor, üst üste 10'uncu karşılaşmasında da Fenerbahçe ağlarını havalandırmayı başaramadı ve kötü serisini sürdürdü.