Bir Fenerbahçe klasiği… Üst üste 10 maç…

Fenerbahçe, lider Medipol Başakşehir’in puan kaybettiği haftada Trabzonspor'u 29’da penaltıdan Fernandao, 40’ta Sow ve 67’de Lens’in golüyle devirdi. Karadeniz ekibi, Kanarya filelerini üst üste 10. maçında da havalandıramadı.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek lider Medipol Başakşehir'in puan kaybettiği haftada zirveye bir adım daha yaklaştı. Avni Aker'de son maçını oynayan ve stadına mağlubiyetle veda eden bordo-mavililer karşısında Kanarya'yı zafere taşıyan golleri 29'da penaltıdan Fernandao, 40'ta Sow ve 67'de Lens kaydetti. 27'de Yusuf Erdoğan'ın kırmızı kart görmesi ile Karadeniz ekibi maçı 10 kişi tamamladı.

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Sarı-lacivertliler, deplasmanda farklı devirdiği Trabzonspor karşısındaki yenilmezliğini 15 maça yükseltti. Fenerbahçe son 15 karşılaşmanın 10'unu kazanırken 5 kez de Karadeniz ekibi ile berabere kaldı. Kanarya ayrıca bordo-mavililer ile deplasmanda oynadığı son 15.maçında da 11. galibiyetini elde etti. Trabzonspor, üst üste 10'uncu karşılaşmasında da Fenerbahçe ağlarını havalandırmayı başaramadı ve kötü serisini sürdürdü.