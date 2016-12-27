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Çaykur Rizespor 4-1 Sancaktepe Belediyespor / Maç özeti

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor, Sancaktepe Belediyespor'u farklı geçti.
21:3227 Aralık 2016
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Çaykur Rizespor 4-1 Sancaktepe Belediyespor / Maç özeti

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. Hafta karşılaşmalarında Çaykur Rizespor, Sancaktepe Belediyespor ile evinde karşılaştı. Müsabaka ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar

8. dakikada ceza sahasının sol tarafından Recep'in kaleye çektiği şutta, topu çıkartmak isteyen Samet'in hatalı dokunuşu ile top ağlarla buluştu. 1-0

10. dakikada Atiemwen topu ceza sahası içerisindeki arkadaşı Recep ile buluşturdu. Kaleci Mehmet ile karşı karşıya kalan Recep'in vuruşunda top az farkla auta çıktı.

14. dakikada Umut'un ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Anıl'ın şutunda top üstten dışarı çıktı.

34. dakikada Selim'in kaleye gönderdiği şutta Ümit'in ayağına çarpan top ağlarla buluştu. 1-1

52. dakikada Recep'in köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde bulunan Ümit topu kafa vuruşu ile ağlarla buluşturdu. 2-1

61. dakikada Petrucci'nin ceza sahası yayından kullandığı uzun şutta kaleci Mehmet topu kontrol etti.

83. dakikada Saadane'nin vuruşunda top üst direkten döndü. Dönen topu Petrucci kaleye göndermek istedi. Defanstan dönen topu tekrar Saadane tamamlayarak ağlarla buluşturdu. 3-1

89. dakikada İsmael ile ceza sahası içerisinde paslaşan Petrucci ağlarla buluşturdu.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Kutluhan Bilgiç , Cevdet Kömürcüoğlu , İbrahim Bozbey

Çaykur Rizespor: Gökhan , Furkan (Fink dk. 46 ), Ümit , Atiyan , Ahmet (Oğuzhan dk. 83 ?), İsmael , Recep , Saadane , Petrucci , Oğuz , Atiemwen (Muhammet Emin Balcılar dk. 71 )

Yedekler: Muhammed Alperen Uysal, Mert, Yakoubi, Oğulcan

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Sancaktepe Belediye Spor: Mehmet , Süleyman , İlker , Selim , Gökhan , Umut Koçin (Nuri dk. 78 ), İrfan (Serkan dk. 61 ), Caner , Anıl (Umut Kral dk. 84 ?), Bahadır , Samet

Yedekler: Fırat, Erdinç, Taha, Abdulsamet

Teknik Direktör: Hikmet Sevim

Goller: Samet (dk. 8), Ümit (dk. 53), Saadane (dk. 83), Petrucci (dk. 89) (Çaykur Rizespor), Selim (dk. 34) (Sancaktepe Belediye Spor)Sarı Kart: Gökhan (Sancaktepe Belediye Spor)

Etiketler
Çaykur Rizespor Sancaktepe Belediyespor
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