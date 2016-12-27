Cenk Karayel: Geleceğin şampiyon adayıyız

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 26 puanla ve 6'ncı sırada tamamladı. Ligin ilk yarısını değerlendiren Osmanlıspor Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Karayel, "Üç kulvarda mücadele eden ve güçlü bir Avrupa gurubundan da lider çıkan Osmanlısporun, doğru yolda olduğunu söyleyebilirim'' dedi.

Osmanlıspor Avrupa’ya, Avrupa da Osmanlıspor’a alıştı ve ister istemez çıtasını yükseltti diyen Karayel şöyle devam etti: ”Osmanlısporun bundan sonraki performansını artırabilmesi için ihtiyacı olan transferleri de gerçekleştirdikten sonra, tekrar yukarıya doğru ivme alacağından hiç şüphemiz yok. Üç kulvarda başarılı olmaya çalışan bir futbol kulübünün form düşüklüğü yaşamaması çok zor. Ancak bu durumun gerçekleşmemesi için her türlü fedakarlığı yapmak, biz yönetime düşmekte. İşte kulüp olarak aile olmak bu zorlukları yenmenizde yardımcı oluyor.”

“OSMANLISPOR, TÜRKİYE LİGİNDE DE GELECEĞİN ŞAMPİYON ADAYLARINDANDIR”

Osmanlıspor önümüzdeki sezon tekrar Avrupa’da olabilmek için her türlü fedakarlığı yapacaktır diyen Cenk Karayel, açıklamalarını şu şekilde tamamladı:

”Avrupa kulüplerinin bizi Avrupa liginde istediğini pek söyleyemem ama, biz tüm camia olarak bunu istiyoruz. Osmanlıspor, Türkiye liginde de geleceğin şampiyon adaylarındandır. Bunu gönül ferahlığı ile söyleyebilirim. Bunun için gerekli olan çabayı biz kulüp olarak göstereceğiz. Biz çalışacağız sonunda takdir de tabii ki Allah’ındır. Tesisleşme ve altyapı çalışmalarımızda programlanmakta ve gelecekte, daha iyi ve daha köklü bir Osmanlıspor için genç yetenekler hazırlanıyor. Taşıdığımız ismi daha iyi yerlere getirebilmek için, altyapıya ihtiyacımız var. İyi bir Osmanlıspor için ve bu ismin layıkıyla Türkiye’yi temsil edebilmesi için, genci tecrübelisi hepimiz çok çalışmalıyız. İlk yarıya baktığımız zaman istediğimiz yerde gibi gözüksek de, bizim hedefimiz ilk 3 içerisinde yer almak. Devre arası kampını çok iyi değerlendirerek ikinci yarıya girmek istiyoruz. Eksik olan bölgelerde hocamızın raporuna göre hareket edeceğiz. Biz çok daha büyük hedefler peşindeyiz. 2017 yılı Osmanlıspor’un yılı olacak. Üç kulvarda da hedefli bir takımız.”