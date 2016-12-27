Chapecoense takımının uğradığı uçak kazası pilot hatası çıktı

Brezilya futbol kulübü Chapecoense takımının futbolcularının da hayatını kaybettiği uçak kazası hakkındaki rapor şok bir gerçeği ortaya çıkardı.

Bolivya’nın Santa Cruz de la Sierra şehrinden Kolombiya’nın Medellin kentine hareket eden ve Brezilya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Chapecoense kafilesi de dahil 77 kişinin (9’u mürettebat, 68’i yolcu) bulunduğu yolcu uçağı, 29 Kasım’da Medellin yakınında dağlık araziye düşmüş, kazada 71 kişi hayatını kaybetmişti. Chapecoense’nin Atletico Nacional ile Copa Sudamericana finalinde yapacağı karşılaşmaya giderken uğradığı uçak kazası spor dünyasını yasa boğmuştu.

amkspor.com / DIŞ HABERLER

Kaza ile ilgili araştırmalarını tamamlayan Sivil Havacılık Ajansı, kazanın uçağın yakıtının bitmesi nedeniyle gerçekleştiği açıklandı. Konu hakkında yapılan açıklamada kazanın sabotaj ya da teknik hata olmadığı, tamamen insan kaynaklı bir hatadan gerçekleştiği belirtildi. Pilotun, hem yakıt ikmali yapmadığı hem de bu acil durumu yetkililere geç bildirdiği bilgisi paylaşıldı. Bolivya merkezli havayolu şirketi LaMia’nın uluslararası uçuş standartlarına uygun davranmadığını altı çizildi.

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KULE KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Brezilya kulübü başlangıçta Brezilya’dan Kolombiya’ya doğrudan uçuş planlamıştı fakat bu plan LaMia şirketinin ne Brezilya ne de Kolobmiya menşeli olduğu gerekçesiyle reddedildi. Chapecoense’nin mütevazı bütçesi de başka tür bir uçakla direkt sefer yapmaya izin vermedi. Mevcut rotada karar kılındı. Oysa finale çıkmış Chapecoense takımının iyi bir havayolu sponsoru olsa toplam 10 saat sürecek bu aktarmalı yolu doğrudan 8 saat 15 dakikada alabilirdi.

Santa Cruz ve Medellin arasındaki uçuş 1605 deniz mili uzunluğunda yani 2972 kilometre. Öte yandan, kısa ve orta mesafeler için tasarlanan Britanya üretimi standart bir RJ-85 tipi uçağın maksimum yakıtla alabileceği yol, resmi teknik raporlarına ve aşağıdaki grafikte yeşil çizgiyile gösterildiği üzere 1600 deniz mili yani 2960 kilometre.

Yani, eğer uçakta yedek bir yakıt tankı yoksa uçağın düşmesi kaçınılmaz. Yük seviyesinin hafif olması hâlinde dahi hata kaldırmayacak düzeyde bir rota planlanıyor ve uçuş sırasında herhangi bir aksaklık durumunda Bogota yakınlarında yakıtının biteceği sır değil.

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ACİL İMİŞ İZNİ VERİLMEDİ

Hikâyenin en acıklı kısmı ise Chapecoense’yi taşıyan 2933 sayılı uçağın yakıt problemleri nedeniyle Jose Maria Cordova havalimanı kontrol kulesinden iniş için öncelik istemesi ve aldığı cevap.

Pilot Quiroga: İniş için öncelik istiyoruz, iniş için öncelik istedik. Yakıt problemimiz var.

Medellin Kontrol Kulesi: Bir sorunumuz var, acil iniş yapan bir başka uçak var. Devam edemezsiniz.

Kulenin bahsettiği uçak, Bogota – San Andres arasındaki seferini yapmakta olan ve yine yakıt ve yanı sıra teknik problemler yaşayan Viva Colombia Havayolu’na ait Airbus A320 tipi iki jet motorlu FC8170 sayılı uçağı. Öncelikli acil iniş izni Kolombiyalılara verilirken, havada Chapecoense’yi taşıyan uçak için 21 bin fitte kalması söyleniyor. Yaklaşık 15 dakika boyunca daireler çizen uçak, düşük hız ve alçak irtifada giderek menzilini artırmak istemesine rağmen sonunda elektronik problemler de yaşamaya başlıyor.

Kolombiya’dan Radio Caracol’un iddiasına göre pilot Miguel Quiroga acil iniş isteğini yineliyor. Kule bu kez izin veriyor ancak güç sorunları yaşayan Medellin’in 22 km güneyine, havalimanına 17 km kala düşüyor. LaMia firmasının yetkilisi ve eski bir asker olan General Gustavo Vargas’a göre eğer pilot inebileceğini düşünmeseydi devam etmez ve yakıt problemini çözmek için alternatif olan olan Bogota’ya yönelirdi.