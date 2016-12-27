David Beckham İzmir’de öğrenci oldu!

İzmir'de bir üniversite öğrencisi, belediyeye yaptığı öğrenci kartı başvurusunda fotoğrafı kabul edilmeyince David Beckham'ın fotoğrafıyla kart çıkarttı.

İzmir’de bir üniversite öğrencisi, öğrenci kartı için yaptığı online başvuruda fotoğrafı kabul edilmeyince ünlü futbolcu David Beckham’ın fotoğrafını göndererek kart çıkartı. İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesinde okuyan L.E.M. (20) adlı öğrenci, indirimli olan öğrenci kartına sahip olmak için İzmir Büyükşehir Belediyesine online başvuruda bulundu. Birkaç kez denemesine rağmen sistem tarafından fotoğrafı kabul edilmeyen L.E.M., öğrenci olmasına rağmen bir ay boyunca tam bilet basmak zorunda kalınca ünlü futbolcu David Beckham'ın fotoğrafını gönderdi.

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Sistem Beckham’ın fotoğrafını ise kabul etti. Beckham fotoğraflı kartı teslim alan L.E.M. sonunda öğrenci kartına kavuşurken, kartın fotoğrafı da sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.Amacının belediyeyi yanıltmak değil, sadece öğrenci kartına kavuşmak olduğunu söyleyen L.E.M., başına gelen ilginç olayı şöyle anlattı:

“İlk yolladığım fotoğraf kabul edilmeyince sistemle ilgili bir hata oldu zannettim. Sonra başka fotoğraflarımı yolladım, vesikalık fotoğrafımın fotoğrafını çekip yolladım ama yine kabul edilmedi. Baktım ki olmayacak, internetten David Beckham'ın fotoğrafını indirip bir daha denedim ve bu sefer kabul edildi. Kart basıldı ve elime geçti. Çok şaşırdım. Beckham'ın fotoğrafının basılacağını hiç tahmin etmiyordum. David Backham hayranı değilim. Futbolu da fazla takip etmem. Bir berberin önünden geçerken dükkana Beckham'ın fotoğrafının asıldığını gördüm ve ‘bundan güzel fotoğraf olur' dedim. Eve gidip fotoğrafı indirdim. Benim amacım belediyeyi yanıltmak değil. Üniversite öğrencisiyim ve öğrenci indiriminden yararlanmak için bir an önce karta ihtiyacım vardı. Kendi fotoğrafım kabul edilmeyince bir ay boyunca tam bilet basmak zorunda kaldım. Ben de böyle bir yol denedim. İki aydır Beckham fotoğrafının bulunduğu kartı kullanıyorum. Ben gerçekten öğrenciyim. Kimseyi kandırmak için bu yola başvurmadım. En az dört yıl daha bu şehirdeyim. Tek amacım indirimli öğrenci kartı kullanmak.”

SELENA GOMEZ’Lİ ÖĞRENCİ KARTI

Benzer olayın başka öğrencilerin de başına geldiğini ifade eden L.E.M., “Sanırım tek değilim. Benim olayım sosyal medyada paylaşılınca birçok ünlünün fotoğrafını kullanan başka öğrencilerin de olduğunu öğrendim. Mesela Selena Gomez'in fotoğrafıyla kart kullanan da varmış” diye konuştu.