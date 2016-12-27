Duran toplarla nereye kadar?

Futbolun tecrübeyle kazanılacağını bir kez daha kanıtladı Avni Aker'deki veda maçı. Eğer 28. dakikada genç Yusuf Erdoğan, Souza'nın kornerden gelen kafasını çizgide elle çıkarmasaydı ve kırmızı kart yemeseydi… Eğer Yanal, 10 kişi kalan takımını o dakikadan itibaren daha kontrollü oynatma becerisini gösterebilseydi…… ‘Eğer'lerle maç kazanılamadığı için 3 puanı, tecrübeli Advocaat ve Fenerbahçe aldı! Oysa 3 Temmuz 2011'den bu yana en sakin Trabzon taraftarı vardı. Maçtan başka bir düşüncesi olmayan, sadece takımını motive etmek isteyen bordo-mavili coşku gördük.…

BASKI YEDİKÇE ÇEKİLDİLER…

Maç, Advocaat'ın sürpriz Fernandao hamlesiyle başladı. Solda Sow sağda Lens'le duran top ve kontratak üzerine bir oyun planıyla çıktı Hollandalı teknik adam. Antalya ve G.Birliği maçında olduğu gibi baskı yedikçe geri çekilen ve yumuşak oynayan bir görüntüyle kırılma anı 27'ye kadar topu Trabzonspor'a vermişti sarı-lacivertliler. Hatta ilk presini 16'ncı dakikada yaptı dersek haksızlık etmeyiz Fenerbahçeli futbolculara. 25'inci dakikada ise yüzde 63'e 27'yle top da oyun da Trabzon'undu! Mustafa'nın direkte patlayan şutu ve sağda Zeki-Yusuf'la, İsmail'i sıkıştıran bir baskı ama olmadı.…

Şaşırtıcı olan şuydu: Advocaat neden solda Sow yerine Stoch'la başlamadı, neden maç eksiği olan Fernandao'yu tercih etti? Bu bir tercih dersiniz ve geçer gidersiniz. Ancak bu kadar basit değil! Trabzon'da kaybedilecek puan, ilk yarı biterken şampiyonluğun da kaybedilmesi anlamına gelecekti. Gençler maçında olduğu gibi çekirge bir kez daha Lens'le sıçradı diyelim ve gözümüzü ara transferlere dikelim.…

Son söz: İlk yarıda Alper dirsek darbesiyle Ekici'yi durdurdu hakem de faulü verdi. Potuk hakeme gereksiz itirazlarla maçın tansiyonunu yükseltti, sakin Trabzon seyircisini ayağa kaldırdı. Bu da maçın hayal kırıklığıydı.