Evkur Yeni Malatyaspor’un transfer listesi kabarık

TFF 1. Lig takımı Yeni Malatyaspor’da yönetim transfer görüşmelerine hız verdi.

Ligin ilk yarısını Göztepe'nin ardından ikinci sırada tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor'da transfer görüşmelerine hız verilirken, savunmaya yapılan Sezer Özmen takviyesinin ardından orta saha, sol bek ve forvet bölgeleri için de arayışların sürdüğü ifade edildi. Sezer'in dışında sol bek, orta saha ve forvet almayı planlayan yönetim bu mevkiler için elini çabuk tutma kararı aldı. Devre arasında 4 ya da 5 oyuncu alacağı öğrenilen yönetimin, bir de yabancı oyuncu transferi yapacağı ifade edildi.

Yeni Malatyaspor'un transfer listesinde Beykan Şimşek, Gökhan Karadeniz, Yasin Palaz, Murat Akın ve Ergün Teber'in bulunduğu bildirildi. Bu oyuncularla anlaşma zemini arayacağı belirtilen sarı-kırmızılı yönetimin, Teknik Direktör İrfan Buz'un raporuna göre en az 3 oyuncu ile yollarını ayıracağı belirtildi.

Devre arası kampı 2 Ocak'ta Antalya'da başlayacak

Öte yandan Boluspor maçının ardından 8 gün izin verilen Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcuların, 2 Ocak'ta Antalya Side'de toplanarak 10 gün sürecek devre arası kamp çalışmalarına başlayacağı ifade edildi. Yeni Malatyaspor'da devre arası kamp çalışmalarına sakatlığı düzelen kaleci Vedat Kapurtu'nun da katılacağı bildirildi.