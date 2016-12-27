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Galatasaray’a beş maç yetti

Son haftalarda önemli bir ivme yakalayan Galatasaray, oynadığı 5 maçta 13 puan topladı ve zirve ile arasındaki farkı da 3’e indirdi.
09:3927 Aralık 2016
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Galatasaray’a beş maç yetti

Galatasaray’da işler, Fenerbahçe derbisinde alınan yenilginin ardından tamamen değişti. Teknik Direktör Jan Olde Riekerink, Kadıköy'deki mücadelenin ardından 5 maç için 13 puanlık bir hedef çizmiş ve Alanya galibiyetinin ardından başarılı olmuştu. Böylece Süper Lig'e verilen ara öncesi lider Başakşehir ile puan farkı da 3'e düşmüş oldu.

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DAHA FAZLA PUAN TOPLADI

16 haftalık periyot baz alındığında 33 puan toplamayı başaran sarı-kırmızılılar, geçen sezona oranla 4 puan daha fazla toplamayı başardı. Riekerink farkını kısa sürede ortaya koyarken, Galatasaray bu süreçte 7 gol daha az attı. Geçen sezondan 6 gol az yiyen Galatasaray, üstelik ikinci yarıda önemli bir fikstür avantajına da sahip olacak.

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Son güncelleme: 09:46 | 27.12.2016
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