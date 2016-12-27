Galatasaray’a beş maç yetti

Galatasaray’da işler, Fenerbahçe derbisinde alınan yenilginin ardından tamamen değişti. Teknik Direktör Jan Olde Riekerink, Kadıköy'deki mücadelenin ardından 5 maç için 13 puanlık bir hedef çizmiş ve Alanya galibiyetinin ardından başarılı olmuştu. Böylece Süper Lig'e verilen ara öncesi lider Başakşehir ile puan farkı da 3'e düşmüş oldu.
DAHA FAZLA PUAN TOPLADI
16 haftalık periyot baz alındığında 33 puan toplamayı başaran sarı-kırmızılılar, geçen sezona oranla 4 puan daha fazla toplamayı başardı. Riekerink farkını kısa sürede ortaya koyarken, Galatasaray bu süreçte 7 gol daha az attı. Geçen sezondan 6 gol az yiyen Galatasaray, üstelik ikinci yarıda önemli bir fikstür avantajına da sahip olacak.