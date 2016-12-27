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Galatasaray’da Eduardo Vargas harekatı!

Şilili futbolcu Eduardo Vargas'ı elden çıkarmak isteyen Alman ekibi Hoffenheim ile ilk teması kuran Galatasaray, 2 milyon Euro’luk satın alma opsiyonuyla birlikte 27 yaşındaki forveti kiralık olarak almaya çalışıyor.
09:3427 Aralık 2016
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Galatasaray’da Eduardo Vargas harekatı!

Gol yollarında sıkıntı çekmese de hücum organizasyonlarında Sneijder ve Bruma'ya bağlı kalan sarı-kırmızılılar, bu durumu değiştirmek için kolları sıvadı. Sigthorsson'un bir türlü iyileşememesi, Podolski'nin yaşadığı sık sakatlıklar yüzünden Eren'in alternatifsiz kalması üzerine yönetim Eduardo Vargas transferine hız verdi. Alman ekibi Hoffenheim ile görüşmelere başlandı.

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Şilili futbolcuyu göndermek isteyen Almanlara satın alma opsiyonuyla birlikte 2 milyon Euro'luk bir teklif iletildi. G.Saray forması giymeye sıcak bakan ve Hoffenheim'dan ayrılmak isteyen Vargas'la her konuda anlaşmaya varan yönetim, kulübün vereceği yanıtı bekliyor. Hoffenheim'ın ‘olur' vermesi durumunda 27 yaşındaki futbolcunun transferi ikinci yarı hazırlıklarına yetişecek.

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