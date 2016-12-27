Galatasaray’ın muhteşem beşlisi

Galatasaray, 21 resmi maçta 40 gol attı. Bunların 28’i Sneijder, Bruma, Yasin, Eren ve Podolski’den geldi. ‘Süper beşli’, toplamda 18 asist yaparak yıldızlaştı.

Galatasaray, neredeyse her maç gol yiyen savunma hattına rağmen şampiyonlukta iddialı… İlk devre, zirvenin sadece üç puan ardında bitti. Bunda başrolü ise Galatasaray'ın hücum hattı oynadı. Wesley Sneijder, Bruma, Eren Derdiyok, Lukas Podolski ve Yasin Öztekin beşlisi, sarı-kırmızılıların 21 resmi maçtaki gollerinin yüzde 70'ini kaydetti. 16 lig, bir Süper Kupa ve dört Türkiye Kupası maçında 40 kez fileleri havalandıran Galatasaray, ‘süper beşli'sinden 28 gol buldu.

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Bu isimler, aynı zamanda asistçi özelliklerini de konuşturdular, toplamda da 18 gol pası verdiler. Üstelik Cimbom, forvetlerden Sigthorsson'dan hiç katkı alamadı, 13 maçta oynayan Sinan Gümüş ise sadece 1 gol ve 1 asistte kaldı.