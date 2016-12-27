Gaziantepspor 27 senenin en kötüsü

Gaziantepspor, Spor Toto Süper Lig'in 2016-2017 sezonunun ilk yarısında 2 teknik direktör değiştirdi, oynadığı 16 maçın sadece 3'ünü kazanıp 11'ini kaybederken aldığı 2 beraberlikle son 27 sezonun en kötü performansını gösterdi.

Geçen sezon sezonun bitimine 3 hafta kala takımın başına getirdiği Sergen Yalçın’la 3 maçlık özel bir anlaşma yaparak ligde kalmayı başaran Gaziantepspor, 2016- 2017 sezonuna ‘başarı’ parolası ile başladı Teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal’ı getiren kırmızı siyahlı ekip 14 futbolcuyu da renklerine kattı. İsmail Kartal yönetimindeyken çıktığı 13 karşılaşmadan 8 mağlubiyet ve 2 beraberlikle ayrılan Gaziantepspor, bu süreçte sadece 3 galibiyet elde etti. Yöhnetim, ligin 13’üncü haftasında sahasında konuk ettiği Akhisar Belediyespor’a karşı aldığı 2-1’lik yenilginin ardından İsmail Kartal’la masaya oturarak yollarını ayırdı.

İsmail Kartal’ın ayrılmasından sonra takımın başına İbrahim Üzülmez getirildi. İbrahim Üzülmez de takımın kötü gidişatına mani olamadı ve 2 maçta 2 mağlubiyet aldı. Tüm bu yaşananlar sırasında takımın başarılı oyuncularından Daniel Larsson’un da sözleşmesi feshedildi.

17’NCİ SIRAYA GERİLEDİ

Kırmızı-siyahlı takım, puan cetvelinde 17’nci sıraya kadar gerileyip düşme hattına yerleşirken son 27 sezonun en kötü görüntüsünü verdi. 1990-1991 sezonundan bu yana Süper Lig’de yer alan kırmızı siyahlı ekip, ligin ilk yarısında sadece 11 puan toplayabildi. Ziraat Türkiye Kupası maçlarında da eleme turunu geçen kırmızı- siyahlı takım, grup maçlarında ise sadece Kırklarelispor’u kendi sahasında 2-0 yendiği maçtan aldığı 3 puanla grupta 3’üncü sırada yer alabildi.

Teknik direktör İbrahim Üzülmez, takımın kötü gidişatı ile ilgili olarak yaptığı ilk açıklamada özellikle defans hattına yeni futbolcu transferinin yapılması gerektiğini söyledi. Üzülmez, devre arasında 3-4 yeni transfer yapılması gerektiğini ifade etti.