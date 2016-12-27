Hamit Altıntop kendisine takım arıyor

Galatasaray'da son dönemde yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle gözden düşen Hamit Altıntop, kendisine takım bakmaya başladı.

Takımda yaşanan sakatlıklar ve kupa maçları dışında forma şansı bulamayan Hamit Altıntop, devre arasında kendisine takım bakacak. Menajerine talimat veren 33 yaşındaki futbolcu, Almanya'da kendisini isteyen bir takım bulması durumunda yönetimle masaya oturarak yolları ayıracak. Aksi halde sezon sonuna kadar yuvada kalacak.

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CAVANDA YOLCU

İngiliz takımlarının radarında bulunan Luis Cavanda'nın devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor. Yönetimden yeni bir sağ bek transferi talep eden Teknik Direktör Riekerink, Belçikalı futbolcunun planları arasında bulunmadığını iletti. Bunun üzerine de yönetim, 1.7 milyon Euro'ya transfer edilen Cavanda'yı aynı paraya elden çıkarma kararı aldı.