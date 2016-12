İbrahim Üzülmez’e ağır itham!

Ümit Özat'ın takımın başına geçmesi ile birlikte çıkış yakalayan Gençlerbirliği'nde Başkanvekili Mehmet Niyazi Akdaş, eski teknik direktör İbrahim Üzülmez sert bir dille eleştirdi.

Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanvekili Mehmet Niyazi Akdaş, 2016-2017 sezonu ilk yarısında hedefledikleri sıralamayı yakalayamadıklarını söyledi. Takımda hoca değişikliğinin istikrar açısından isabetli bir karar olduğunu belirten Mehmet Niyazi Akdaş, eski teknik direktörleri İbrahim Üzülmez hakkında şu ifadeleri kullandı:

”İbrahim Üzülmez kalsaydı, bu istikrar olmazdı. Kendisi takımdan ayrılmak istedi. İlk sezonunda takıma çok katkısı oldu. Ancak bu sezon beklentimiz olmadı. O kendisini dev aynasında görüyordu ve kendisinin isteği ile yollarımızı ayırdık. Bence çok doğru bir karardı. Ümit Özat’ın gelişi ile farklı bir hava yakaladık. Gerçi, bir çoğumuz ona karşı çıkmasak, Özat çok daha önce gelecekti takımın başına. Agresif olduğu gerekçesiyle istememiştik. Ama, hepimiz yanıldık” diye konuştu.

İsmail Kartal`dan sonra şimdi de İbrahim Üzülmez tepki çekti“Fenerbahçeliyiz” ifadesi kullanarak taraftarın tepkisini çeken İsmail Kartal’dan sonra, “Bir gün ben de Beşiktaş’ın başında olmak istiyorum” diyen İbrahim Üzülmez’in sözleri Gaziantepspor’da olay oldu.İlgili Haberi Oku

İlk yarıya baktığımız zaman, hedefimiz 27 – 28 puan ve ilk 5 içerisinde olmaktı diyen Akdaş şöyle konuştu:

”Antalyaspor ve Atiker Konyaspor maçlarını alabilseydik bu hedefe ulaşırdık. Burada hatayı giden hocamızda buluyorum. Başımızda futbolu çok seven bir başkanımız var. Sayın İlhan Cavcav, bu haliyle bile takımı ve bizleri yalnız bırakmıyor. Takıma baktığımız zaman Selçuk ile Orhan ağabeylik Ahmet kaptanlık yapıyor. Birliktelik takımımızda çok üst düzeyde. İnşallah transfer döneminde kimse bu çocukların kafasını karıştırmaz. İrfan Can gitti ve ona başarılar diliyorum. Bizim hedefimiz sezon sonu için ilk 5 içerisinde yer almak. Sayın Başkan iki transfer yapacak. İnanıyorum, hedefimize ulaşacağız. Çok karakterli bir teknik ve futbolcu kadromuz var. Bu güne kadar hepsi kalitesini ortaya koydu. İnanıyorum ki, ikinci yarı takviyelerle her şey daha güzel olacak”