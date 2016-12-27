Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GALATASARAY
15 Ocak 2017
ATİKER KONYASPOR
vs
GALATASARAY
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

İlhan Cavcav, Ahmet Çalık’ın fiyatını belirledi

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, Galatasaray'ın istediği genç stoper Ahmet Çalık için 5 milyon Euro değer biçti.
21:0227 Aralık 2016
0
İlhan Cavcav, Ahmet Çalık’ın fiyatını belirledi

Devre arasında stoper takviyesi yapmayı düşünen Galatasaray, Gençlerbirliği’nin başarılı stoper Ahmet Çalık için girişimlerde bulunuyor. Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav’da Ahmet Çalık’ın Galatasaray’a transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Bonservisine 1,2 milyon euro

Osmanlıspor maçında Serdar Aziz’in sakatlanması ve en az 3 ay sahalardan uzak kalacak olması Galatasaray’ın stoper arayışlarına hız vermesine neden oldu. Fair Play sebebiyle pahalı transflerden kaçınan sarı kırmızılı kulüp Gençlerbirliği’nde gösterdiği performansla takdir toplayan Ahmet Çalık için Gençlerbirliği’ne 1,2 milyon euro bonservis bedeli teklif etti.

Ahmet Çalık’ın da sarı kırmızılı kulüpte forma giymek istediği öğrenildi.

İlhan Cavcav: “Parayı veren düdüğü çalar”

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, başarılı stoper Ahmet Çalık’ın transferi hakkında Radyospor’dan Özgür Sancar’a konuştu. İlhan Cavcav, ‘parayı veren düdüğü çalar’ diyerek transfer için müzakere edeceklerini söyledi.

5 milyon euro

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, Ahmet Çalık’ın bonservis bedelini de açıkladı: “Ahmet Çalık için 5 milyon Euro istiyoruz.”

Hürriyet

Etiketler
Ahmet Çalık galatasaray Gençlerbirliği ilhan cavcav transfer
Son güncelleme: 21:13 | 27.12.2016
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER