İnegölspor siftah peşinde

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dorukta. Devre arası öncesinde takımlar son maçlarını oynayacak.

28 Aralık Çarşamba günü Süper Lig ekibi Kasımpaşa'yı 3-2'nin rövanşında İnegöl'de ağırlayacak olan İnegölspor, güçlü rakibinden puan kopartarak puanla tanışmayı planlıyor. İnegöl Şehir Stadyumu’nun ev sahipliğinde saat 14.30'da başlayacak maçı Serkan Tokat yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. hafta 24Erzincanspor – Elazığspor mücadelesiyle başlarken, perşembe günü oynanacak Fenerbahçe – Menemen Belediyespor maçıyla tamamlanacak. B Grubu’nda yer alan ve ilk üç haftayı puansız kapatan İnegölspor, dördüncü randevusunda yarın Süper Lig ekibi Kasımpaşa'yı sahasında ağırlayacak. Bordo-beyazlılar, ilk maçta 3-2 yenildiği rakibinden rövanşı alarak hem puan özlemine son vermek hem de devre arasına moralli girmek istiyor.

Puanla tanışmak istiyor

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta 17. haftada 1461 Trabzonspor ile 1-1 kalarak ligin ilk devresini bir puanla kapatan İnegölspor, kupada yarınki rakibi Kasımpaşa karşısında puan alarak hem puanla tanışmak hem de devre arasına moralli girmeyi hedefliyor. Grubun puansız tek takımı İnegölspor, geride kalan ilk üç maçta Çaykur Rizespor’a 5-0, Sancaktepe Belediyespor’a 2-1 ve Kasımpaşa’ya 3-2 yenildi.

Düdük Serkan Tokat’ta

28 Aralık Çarşamba günü saat 14.30'da İnegöl Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçı Ankara bölgesi hakemlerinden Serkan Tokat yönetecek. Orkun Aktaş ve Oğuz Terzi’nin yardımcı hakem olarak görev alacağı mücadelede, dördüncü hakem ise Ali Zığlı olacak.