Murat Akın Göztepe’de

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, devre arasında 2-3 nokta transfer yapmak istediklerini belirterek, ilk transfer olarak İsviçre’de forma giyen Murat Akın’ı duyurdu. Sepil, takımdan ayrılmaları gündemde olan Gökhan Karadeniz ve Kone’nin de kiralık gidebileceklerini söyledi.

TFF 1. Lig'de devre arasına lider giren Göztepe'nin başkanı Mehmet Sepil, telekonferansla düzenlediği basın toplantısında geride kalan 16 maç itibariyle hayal ettikleri yerde olduklarını söyledi.

Geçen sezonun verdiği tecrübeyle takım olma özelliğini kazandıklarını kaydeden Başkan Sepil, “Futbolcularımızla, teknik ekibimizle, yönetimimizle ve taraftarımızla bir bütün olduk. Çok daha canlı, istekli bir Göztepe gördük. Bu da bizi liderliğe taşıdı. Göztepe'yi görmek istediğimiz yer bu. Daha yolun yarısındayız. Önümüzde daha 18 maç var. Bunu unutmamak lazım” diyerek camiayı rehavete karşı uyardı.

27 kişilik bir kadroya sahip olduklarını kaydeden Sepil, “Bu sezon bu 27 arkadaşın da katkısını aldık. Normalden daha geniş bir kadromuz var. Bunun hem zorlukları, hem faydaları oluyor. Oyuncu alternatifimiz çoğalıyor ama diğer taraftan oyuncuların hepsi oynamak istiyor. 27 oyuncumuzun da performansından mutluyuz” dedi.

“Transferler kısıtlı olacak”

Devre arasında transfer anlamında yaşanacak büyük değişikliklerin takımlara yararı olmadığını savunan Sepil, “Bizim zaten böyle bir değişime de ihtiyacımız yok. Birkaç pozisyonda nokta transfer yapabiliriz. Bu transferlerin, Göztepe'nin dengesini bozmayacak ve Göztepe'ye kısa zamanda fayda getirecek oyuncular olması gerekiyor. Yapacağımız transferler kısıtlı olacak. Hocamız da büyük değişikliklere gerek görmüyor” diye konuştu.

“Gökhan ve Kone kiralık gidebilir”

Gökhan Karadeniz ve Kone'nin transfer olacağı haberlerine de açıklık getiren Sepil, Gökhan Karadeniz'in yeterli süreyi alamadığı için ayrılmak istediğini kendilerine söylediğini belirterek, “Gökhan'ın 1,5 yıllık kontratı var. Şuan anlaşılan bir şey yok. Kone de Gökhan da yılsonu sözleşmesi biten oyuncularımız değil. İlk önce kulübün menfaati, sonra da oyuncuların menfaatini düşünüp birlikte karar vereceğiz. Ayrılsalar da ancak kiralık olarak gidebilirler. İki oyuncuyla da ilgilenildiğini biliyoruz ama henüz bize gelen resmi bir teklif yok” ifadelerini kullandı.

“İlk transferimiz Murat Akın”

İsviçre'nin Wil 1900 takımında forma giyen Murat Akın'ı sezon başında transfer etmek istediklerini ancak anlaşamadıklarını açıklayan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, “Murat Akın, hem karakteriyle hem oyunculuğuyla beğendiğim kişiydi. O zaman anlaşamadık kendisi İsviçre'ye gitti. Murat Akın'la prensipte anlaştık. İlk transferimiz de Murat Akın olacak” dedi.

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Salih Uçan'la ilgilendikleri yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Sepil, “Göztepe'nin geleceğiyle ilgili 20-21 yaşında bir oyuncu önümüze çıkarsa onu da alabiliriz” diyerek bu transferde açık kapı bıraktı.