Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Nişantaşı Erkek Voleybol Takımı şampiyon

Nişantaşı Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Üniversiteler Voleybol 2. Ligi'ni lider bitirerek önümüzdeki yıl 1. Lig'de oynamaya hak kazandı.
11:3827 Aralık 2016
0
Nişantaşı Erkek Voleybol Takımı şampiyon

16 takımın yer aldığı Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Üniversiteler Voleybol 2. Ligi’nde Nişantaşı Üniversitesi lig boyunca sadece 2 set vererek mutlu sona ulaştı. Ligin ikincisi İstanbul Esenyurt Üniversitesi olurken, üçüncü ise Boğaziçi Üniversitesi oldu. Final maçından sonra açıklamalarda bulunun takım kaptanı Efe Kavas, ligi kazanmak için çok çalıştıklarını belirtti. Üniversite yönetiminin desteğinin en üst seviyede olduğunu belirten Kavas, “Destek olmadan başarının gelmesi imkansız. Üniversite olarak hem yöneticilerimiz hem antrenörümüzle bu kupayı çok istedik, saha içinde ve dışında bir takım olduk ve kupayı kazandık. Asıl hedefimiz Süper Lig şampiyonluğu” dedi.

Etiketler
Nişantaşı'
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER