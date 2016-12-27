Orduspor 60 sarı kart gördü

Spor Toto 3. Lig’de mücadele eden Orduspor, 2016-2017 sezonunun ilk yarısında en çok kart gören ikinci takım oldu.

Spor Toto 3. Lig 3. Grup’ta 2016-2017 sezonunun ilk yarısı sona erdi. Ligin ilk yarısında lige eksi 9 puan ile başlamasına rağmen başarılı bir performans gösteren Orduspor, 17 maçta aldığı 5 galibiyet 5 beraberlik ile 20 puan topladı. 7 maçtan da mağlup ayrılan Orduspor, 17. haftanın sonunda ligin 17. sırasında kendisine yer buldu.

2016-2017 yılının ilk yarısında Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta en çok kart gören takım 69 kart ile 12 Bingölspor olurken, Orduspor gördüğü 63 kart ile en çok kart gören ikinci takım konumunda yer aldı. Sezonun ilk yarısında en az kartı ise 42 kart gören Denizli Büyükşehir Belediyespor oldu. İlk yarı boyunca Darıca Gençlerbirliği hiç kırmızı kart görmezken en çok kırmızı ise 6 kırmızı kart ile Bayrampaşa takımı futbolcularına gösterildi.

“En fazla kart gören Doğancan”

2016-2017 sezonunun ilk yarısında 63 kart gören Orduspor'da, kartların 60'ının rengi sarı olurken, 3'ü ise kırmızı olarak gösterildi. Karadeniz ekibinde sezonun ilk yarısında gösterilen 63 kart 17 farklı futbolcu tarafından görüldü. Orduspor'da 10 sarı ve 1 kırmızı kart gören Doğancan Aynacı en çok kart gören isim olurken Doğancan'ı 7 sarı kart gören Emre Usta ve 6 kez sarı kartla cezalandırılan Asımcan Çaykıran ve Burak Demireğen izledi. Mor-beyazlılarda Doğancan Aynacı'nın yanı sıra kırmızı kart gören isimler ise Emre Usta ve Muhammet Can Öztürk oldu.