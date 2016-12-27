Penaltı da kırmızı da doğru

Ligde yılın kapanış maçına iyi başlayan ev sahibi Trabzonspor'du. Hem ilk yarının hem Avni Aker'in kapanışı olduğu için maça agresif başlayan taraftı ev sahibi. Mustafa Akbaş'ın direkten dönen topu oyunun kırılma anı gibiydi. Maçın gidişatını ise 27. dakikadaki pozisyon belirledi. Josef'in kafa vuruşunu çizgi üzerinde Yusuf Erdoğan koluyla çıkardı, pozisyonun hemen devamında Fernandao'nun şutu ağlara gitti. Hakem Ali Palabıyık, düdüğünü çalıp penaltı noktasını gösterdi, Yusuf'a kırmızıyı çıkardı. Doğrusunu yaptı Palabıyık. Futbolda rakip takımın eksik kalmasının golden daha büyük avantaj sağlağı düşünülür.

Fernandao'nun penaltısı gol olmasaydı, Fenerbahçe puan kaybetseydi çok tartışma yaşanacaktı. Fenerbahçeliler Palabıyık'ın neden avantaj uygulamadığını soracaktı. Durumu, UEFA'ya bile taşıyabilirdi. Yusuf koluyla oynamasına rağmen top kaleye girseydi, hakem golü verecek, kırmızı çakırmayacaktı. İşin doğrusu belki de hem golü vermek hem oyuncuyu atmak gibi gelebilir izleyenlere. Ama bu oyunun kitabında aynı pozisyonda üst üste iki ceza birden vermek yazmaz.

Maçın tek ilginç yanı bu da değildi. Yardımcı hakem Kemal Yılmaz sakatlanınca dördüncü hakem Tolga Özkalfa aldı eline bayrağı. Ama Tolga'nın bayrak tecrübesi hiç yok, sürekli düdük çalmış. Nitekim peş peşe iki hata yaptı. Birinde kaldıramadı kolunu, ikincisinde de olmayana çekti bayrağı. Bayrak kaldırmak düdük çalmaya benzemez. Yardımcıların işinin ne kadar zor olduğunu orta hakemler daha iyi anlamış olur. Osfayta bayrak çekmek bir meleke, bir bilinçli refleks işidir. Hem ofsayt takip et, son adamla birlikte koş. O bayrak gülle gibi gelir adama. Beyin kaldır komutu verir ama kol bir türlü kalkmaz yukarı kolay kolay. Sen kaldırana kadar pozisyon geçer gider sen de seyredersin. Sonra da “Ne yapacağım bu bayrağı elimde” diye düşünürsün. Acemi askerin komutanını görünce selam verememesi, kolunun kepine gidememesi gibidir bu iş.

Trabzon 10 kişi kaldıktan sonra kontrol Fenerbahçe'ye geçti. Sarılacivertliler kalan süreyi vakit doldurmak için oynadı ve hak ettiği bir galibiyet aldı.