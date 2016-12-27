Dün geceden önce Trabzonspor tam 14 maçtır Fenerbahçe'yi yenememiş hatta son 9 maçta tek bir gol dahi atamamıştı. 2010-2011 sezonundan sonra iki takım arasında artan gerginlikten olumsuz etkilenen hep bordo-mavili ekip oldu. Aslında dün başlarda her şey Trabzonspor'un istediği gibi başladı. Dolu tribünler sadece takıma destek veriyor bu da sahadaki futbolculara pozitif olarak yansıyordu. Ağırlıkla kanatları kullanarak hücum etmeye çalışan Ersun Yanal'ın talebeleri karşılarında hata yapmayan katı bir defans buldular ama buna rağmen 2-3 önemli pozisyon oldu. Kırmızı kart ve penaltı her şeyi değiştirdi. Örneğin o ana kadar harika oynayan Mustafa Akbaş, Lens'i kilitleyerek Fenerbahçe'nin tek hücum opsiyonunu da engelliyordu. Ancak golün moral bozukluğu tüm Trabzonsporlu futbolcuları oyundan düşürünce hâkimiyet konuk ekibe geçti. Lens istediği alanları bulunca ikinci golün gelmesi de sürpriz olmadı. İkinci yarıda Trabzonspor'un skoru değiştirmek için gayreti olmadı dersek yanlış söylemiş olmayız. Adeta antrenman havasında geçen bu bölümde ev sahibi ekip hiç varlık gösteremedi. Fenerbahçe istediği gibi giden oyunda ilk 30 dakikadan sonra zorlanmadı. Advocaat'ın taktiği büyük oranda işe yaradı, Trabzon'un erken 10 kişi kalması da şansı oldu. Devre arasına umutlarını koruyarak girdiler. Bordo-mavili ekip için bu maç özelinde değil daha genel bir değerlendirmeye ihtiyaç var. Kadronun kalitesizliği çok ciddi bir sorun.