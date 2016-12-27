PFDK, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a para cezası verdi

PFDK, Fenerbahçe'ye 30 bin TL, Beşiktaş'a ise 15 bin TL para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bugün yaptığı toplantıda Fenerbahçe ve Beşiktaş’a para cezası verdi.

PFDK’nın aldığı kararlar şöyle:

1- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 22.12.2016 tarihinde oynanan MENEMEN BELEDİYE SPOR – FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2-BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 20.12.2016 tarihinde oynanan BOLUSPOR – BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- SANCAKTEPE BLD. SPOR Kulübünün, 21.12.2016 tarihinde oynanan SANCAKTEPE BLD. SPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.