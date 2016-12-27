Trabzonspor’da hayal kırıklığı

Trabzonspor, ilk yarıyı 16 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi alarak 18 puanla 13’üncü sırada tamamlarken büyük umutlarla başladığı 2016-17 futbol sezonunda hayal kırıklığı yarattı, hedeflerinin de uzağında kaldı.

Bu sene kutladığı 50'nci yılda şampiyonluk hedefi için yola çıkan ve Avrupa arenasında da boy göstermeyi arzulayan Trabzonspor’un aldığı başarısız sonuçların ardından teknik direktör Ersun Yanal'a yönelik eleştiriler de arttı. Fenerbahçe karşısında alınan yenilgi ise yönetimi de topun ağzına getirdi. Trabzonspor, Avrupa kupalarına katılmak için en kestirme yol olarak gördüğü Ziraat Türkiye Kupası'nda da beklenilen neticeleri elde edemedi. Gümüşhanespor, Atiker Konyaspor ve 3’üncü Lig takımı Kızılcabölükspor’la birlikte H Grubu'nda mücadele eden bordo mavililer, oynadığı 3 maçta sadece 4 puan toplayarak 3'üncü sırada yer aldı, ilk 3 maç itibariyle burada da hedeflerin uzağında kaldı.

Bir Fenerbahçe klasiği… Üst üste 10 maç…Fenerbahçe, lider Medipol Başakşehir'in puan kaybettiği haftada Trabzonspor’u 29'da penaltıdan Fernandao, 40'ta Sow ve 67'de Lens'in golüyle devirdi. Karadeniz ekibi, Kanarya filelerini üst üste 10. maçında da havalandıramadı.İlgili Haberi Oku

ÜÇ İSİM BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Sezon başında kadrosuna 7 takviye gerçekleştiren bordo mavililerde yapılan transferler arasında Durica, Bero ve Onazi, istikrarlı bir şekilde forma giyerken, yaşadığı sakatlık sürecinin ardından Castillo, kupa ve ligde oynanan son 5 maçta kendisine şans buldu. Trabzonspor'un sezon başı transferlerinden Suk, İbanez ve Sheidaev ise ilk yarıda beklentileri karşılayamadı. Bordo mavililerin devre arası yapmayı planladığı takviyelerle 2’nci yarıda yeniden hedeflerine tutunmaya çalışacağı belirtildi.