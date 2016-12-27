Ümit Karan: Emre Belözoğlu Fenerbahçe’ye dönecek

Emre Belözoğlu'nun geleceğine dair farklı yorumlar yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Son iddia eski futbolcu ve spor yorumcusu Ümit Karan'dan geldi.

Trabzonspor – Fenerbahçe maçı sonrası TV360’da yayınlanan Telegol programı yorumcularından Ümit Karan, Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddiayı gündeme getirdi. Ümit Karan, Medipol Başakşehir formasıyla çok başarılı bir sezon geçiren Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe’ye dönebileceğini söyledi. Ümit Karan canlı yayında konuyla ilgili “Bana göre Emre Belözoğlu devre arasında Fenerbahçe’ye dönebilir. Teklif yapıldığı duyumlarıma göre kesin” ifadelerini kullandı. Ümit Karan, Fenerbahçe Yönetimi’nin Emre Belözoğlu’na ‘Gel futbolu burada bırak’ dediğini de söyledi.

Bir Fenerbahçe klasiği… Üst üste 10 maç…Fenerbahçe, lider Medipol Başakşehir'in puan kaybettiği haftada Trabzonspor’u 29'da penaltıdan Fernandao, 40'ta Sow ve 67'de Lens'in golüyle devirdi. Karadeniz ekibi, Kanarya filelerini üst üste 10. maçında da havalandıramadı.İlgili Haberi Oku

Emre Belözoğlu’nun Medipol Başakşehir ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.