Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Uruguaylı oyun kurucu Galatasaray’da

Galatasaray Odeabank Basketbol Takımı, oyun kurucu mevkisini İtalya'nın Orlandino takımında oynayan Bruno ile güçlendirdi.
17:1827 Aralık 2016
0
Uruguaylı oyun kurucu Galatasaray’da

Skorer oyun kurucu arayışında bulunan Galatasaray Odeabank aradığı ismi İtalya’da buldu. Sarı-kırmızılılar Orlandina takımında bulunan oyun kurucu Bruno ile anlaşma sağladı.

Görüşmelerin hızlı geliştiğini dile getiren Uruguaylı basketbolcu, Euroleague’de oynamak için can attığını ve bu nedenle Galatasaray’ın teklifini düşünmeden kabul ettiğini söyledi.

Sezonda 15 sayı ve 7,5 asist ortalamalarıyla dikkat çeken 26 yaşındaki basketbolcu, ynı zamanda ülkesinin milli takımında da forma giyiyor. 2013 FIBA Amerika Şampiyonası'nda dikkatleri üzerine çeken Fitipaldo, 9 Eylül 2013'te oynanan Kanada – Uruguay karşılaşmasında ilk beş başlayarak 18 sayı ve 2 ribaund üretmişti.

Galatasaray transnfer

Etiketler
Bruno galatasaray Orlandino Spor Toto Basketbol Ligi transfer
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER