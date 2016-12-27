Uruguaylı oyun kurucu Galatasaray’da

Skorer oyun kurucu arayışında bulunan Galatasaray Odeabank aradığı ismi İtalya’da buldu. Sarı-kırmızılılar Orlandina takımında bulunan oyun kurucu Bruno ile anlaşma sağladı.

Görüşmelerin hızlı geliştiğini dile getiren Uruguaylı basketbolcu, Euroleague’de oynamak için can attığını ve bu nedenle Galatasaray’ın teklifini düşünmeden kabul ettiğini söyledi.

Sezonda 15 sayı ve 7,5 asist ortalamalarıyla dikkat çeken 26 yaşındaki basketbolcu, ynı zamanda ülkesinin milli takımında da forma giyiyor. 2013 FIBA Amerika Şampiyonası'nda dikkatleri üzerine çeken Fitipaldo, 9 Eylül 2013'te oynanan Kanada – Uruguay karşılaşmasında ilk beş başlayarak 18 sayı ve 2 ribaund üretmişti.

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