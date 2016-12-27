Vakıfbank’ın rakibi yok

Tayyar SÜMEN'den voleybolda ilk yarı panoraması...

VestelVenus Sultanlar Ligi'nde ikinci devre, Kupa Voley karşılaşmaları sonrasında başlayacak. İkinci devrenin programı, TVF tarafından ilerleyen günlerde açıklanacak. VakıfBank, 11 maçta rakiplerine sadece 3 set vererek ilk yarıyı namağlup lider tamamladı ve tüm rakiplerine gözdağı verdi. Ligin ilk 4 sırasını beklendiği gibi VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe ve Galatasaray paylaştı. Beşiktaş üst üste 4 maçını kazanarak düzlüğe çıktı.

PINERUA’NIN ÖLÜMÜ ÜZDÜ

Efeler Ligi'nde ikinci devre müsabakaları, Kupa Voley karşılaşmaları sonrasında başlayacak. İkinci devrenin programı, TVF tarafından ilerleyen günlerde açıklanacak. Ligde ilk yarının hayal kırıklığı yaratan takımları, Halkbank ve Galatasaray HDI Sigorta oldu. Fenerbahçe son 5 haftayı galibiyetle kapattı. Ligin ilk yarısına damga vuran olay, Afyon Belediyesi Yüntaş'ın oyuncusu Kervin Martin Pinerua'nın hayatını kaybetmesi oldu. Venezuelalı oyuncu 25 yaşındaydı.