Wesley Sneijder’e dudak uçuklatan teklif!

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder'e Çin'den 3 yıllık 25 milyon Euro teklif edildiği ortaya çıktı.

Galatasaray 32 yaşındaki Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder’in peşini Çin takımları bırakmıyor. Dünya yıldızlarını toplayan Çin’den Sneijder’e kısa süre dudak uçuklatan bir teklif yaptığı söyleniyor. Yıldız futbolcunun menajeri Guido Albers’in, 3 yıl için 25 milyon Euro’luk teklifi Sneijder’e ilettiği belirtiliyor.

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Ancak Sneijder’in, bu inanılmaz teklifi “Galatasaray benim için artık özel bir kulüp. Türkiye'de ve İstanbul'da yaşamaktan da çok mutluyum. Bunu bozmaya hiç niyetim yok” diyerek elinin tersiyle ittiği iddia edildi. “Yıldızlar Karması” adı altındaki dayanışma maçına çıkan Sneijder, “Tek bir ulus görüntüsü göstermek çok önemli. Ben de burada kaldığım sürece hep bir Türk gibi hareket edeceğim” açıklaması ile Türkiye'yi ne kadar benimsediğini de göstermişti.

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Galatasaraylı yöneticiler, önceki güne damga vuran Sneijder'in böyle oynamaya devam etmesi halinde işlerinin ikinci yarıda daha da kolaylaşacağını düşünüyor. Sarı-kırmızılılar, maçtan sonra yaptıkları değerlendirmede, “Sneijder'de aidiyet duygusu üst düzeyde. O bu şekilde oynamaya devam ederse takım bambaşka oluyor. Bizim en büyük transferimiz Sneijder'dir” dediği belirtildi.