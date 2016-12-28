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Adana Demirspor 76. yaşını kutladı

Adana Demirspor taraftarları kulübün 76. yaşını istasyon meydanında büyük coşkuyla kutladı.
21:4628 Aralık 2016
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Adana Demirspor 76. yaşını kutladı

Adana Demirspor yaşıdan. Taraftarlar sosyal medya üzerinden haberleşip, istasyon meydanında buluştu ve kulübün 76. yaşını coşkuyla kutladılar. Kutlamaya, genciyle çocuğuyla birçok erkek ve kadın taraftar katıldı. Mavi-lacivertli taraftarlar, ellerindeki Adana Demirspor flamaları, atkılarıyla meşalelerle meydanı adeta bir festival alanına çevirdi.

Öte yandan, kutlamanın sonunda bir grup Adana Demirspor taraftarı istasyon meydanından yürümek istedi ancak polis uyarılarda bulunarak taraftarları dağıttı.

Etiketler
adana demirspor tff 1.lig
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