Adana Demirspor’da birçok ayrılık olacak! Nduka transferi…

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, bir yıllık sözleşme için 500 bin Euro isteyen deneyimli futbolcu Nduka Ozokwo'yu transfer edebilmek için yoğun trafik yaşandığını söyledi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, Aytaç Durak Tesisleri’nde yaptığı basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Devre arasında takıma üçü yabancı minimum 4 transfer yapacaklarını belirten İpekoğlu, 7 oyuncuya ise veda edebileceklerini söyledi.

Tevfik Köse, Ozan İpek, Anıl Sarak, Seidu Salifu, Khaled Kharroubi’nin takımdan ayrılabileceğini söyleyen İpekoğlu, Petar Grbic ve Wederson’un da sözleşmelerini feshetmek için anlaşma sağlanırsa takıma veda edeceklerini anlattı.

Transfer sürecinde görüşmelerin sürdüğünü ancak rakamsal bazda küçük sorunlar olduğunu dile getiren deneyimli teknik adam, 2 Ocak’tan itibaren oyuncuların takıma geleceğini belirtti.

NDUKA İSMİNİ AÇIKLADI

Transferde ön bölge ve orta saha oyuncularına odaklandıklarını belirten İpekoğlu, şampiyonluk hedefleyen bir kadro için uğraştıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

“Nduka’yla ciddi bir trafik yaşanıyor. Yurt dışındaki sözleşmesi yıllık 500 bin Euro. Ciddi bir rakam. Bu rakamları bizim verme şansımız yok. Biz ona bir teklif ilettik. O doğrultuda avukatlarıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim düşündüğümüz rakamlara indiği takdirde de transfer olabilir. İsimler gündeme geldiği zaman maliyeti de yükseliyor. Verdiğimiz 12-13 isim var. öncelikli olanlar var. Hangilerini alabileceğiz önemli olan da o. Eğer düşündüğümüz 4-5 oyuncuyu alabilirsek takımda rekabet ortamı da doğal olarak olacaktır.”

İpekoğlu, kulübün maddi sorunlarına ilişkin sorulan bir soruyu ise, “Başkanımız Sedat Sözlü ile yaptığımız görüşmeye göre, ocak ayı içerisinde herhangi bir maddi sıkıntımızın kalmayacağı düşünülüyor” şeklinde yanıtladı.

Toplantının sonunda Engin İpekoğlu, önümüzdeki günlerde geride kalacak 2016 yılı anısına basın mensuplarıyla fotoğraf çektirdi.

NDUKA OZOKWO KİMDİR?

28 yaşındaki Nijeryalı oyuncu orta sahada görev yapıyor. İsviçre 2. lig ekiplerinden FC Wil 1900’da forma giyen Nduka, Türkiye’ye yabancı değil. Nijeryalı oyuncu kariyerinde daha önce Boluspor, Mersin İdmanyurdu ve Adanaspor’da forma giydi.