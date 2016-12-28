Almanya’dan dev iddia! Podolski ve Çin…

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in geçtiğimiz günlerde Telegol programında yaptığı açıklamalardan sonra Alman gazetesi Bild'den bomba bir iddia ortaya atıldı. Çin'den yüksek teklif gelmediği takdirde yıldız futbolcularını satmayacağını belirten Özbek'in aklını karıştıracak teklif Lukas Podolski için geldi. Bild'in haberine göre, Çin Ligi'nden Guangzhou Evergrande takımı Alman yıldız için teklif yaptı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in geçtiğimiz günlerde Telegol programında yaptığı “Kimseyi satmadan transfer yapamayız. Çin’den gelecek yüksek teklifleri bekliyoruz” açıklamasının ardından Alman Bild Gazetesi, Çin’den Lukas Podolski için gelen astronomik bir teklifi bugün okuyucularına duyurdu.

Almanya’nın ünlü spor gazetesi Bild, Çin ekibi Guangzhou Evergrande’nin Podolski için Galatasaray’a 20 milyon euroluk bir teklif yaptığını iddia etti. Polonya asıllı Alman futbolcuya ise Çin ekibinin yıllık 9 milyon euro ödeyeceği ileri sürüldü. Podolski veya sarı-kırmızılı kulüp tarafından henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Çin ekibinin kadrosunda Jackson Martinez ve Paulinho gibi Avrupa’da forma giymiş yıldızlar bulunuyor.

31 yaşındaki golcünün Galatasaray’la olan sözleşmesi 2018’de sona eriyor.

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