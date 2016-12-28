Atiker Konyaspor 3-0 Gümüşhanespor / Maç özeti

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu mücadalesinde Atiker Konyaspor sahasında Gümüşhanespor'u 3-0 yendi.

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 4. maçında sahasında karşılaştığı Gümüşhanespor’u 3-0 mağlup etti. Maçtaki ilk gol 38’de geldi. Atiker Konyaspor öne geçti. Milosevic’in soldan ortasında ceza yayı üzerinde topu önünde bulan Jonsson’un şutunda meşin yuvarlak, altıpas önünde bulunan Hora’ya çarptı. Yön değiştiren top kaleci Hasan Hüseyin Akınay’ın sağından ağlara gitti: 1-0. İlk yarı bu sonuçla sona erdi.

İkinci devrede 77’de Atiker Konyaspor farkı 2’ye çıkardı. Skubic’in sağdan pasıyla altıpasta kaleciyle karşı karşıya kalan Halil İbrahim Sönmez’in aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0. 79’da skoru belirleyen sayı geldi. Ömer Ali Şahiner’in sağdan ortasında, ceza sahasında topu uzaklaştırmak isteyen Salih Zafer Kurşunlu ters bir vuruş yaparak, meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi: 3-0 Mücadele bu sonuçla sona erdi.

Atiker Konyaspor 3-0 Gümüşhanespor

STAT: Konya Büyüşehir Belediye

HAKEMLER: Suat Arslanboğa (xx), İlker Takpak (xx), Mustafa Sönmez (xx)

ATİKER KONYASPOR: Abdülaziz Demircan (xx)- Skubic (xx), Ali Turan (xx), Vukovic (xx), Mehmet Uslu (xx), Jonsson (xx), Ali Çamdalı (xx), Mbamba (xx)(Dk. 61 Ömer Ali Şahiner xx), Halil İbrahim Sönmez (xxx)(Dk. 85 Emre Can Atilla), Milosevic (xx), Hora (xxx)(Dk. 61 Bajic xx)

GÜMÜŞHANESPOR: Hasan Hüseyin (xx)- Taner (xx)(Dk.58 Rıdvan Koçak x), Salih Zafer (xx), Mehmet Cansın (xx), Mehmet Abdullah Çoban (xx), Serhat (xx), Cumhur (xx)(Dk. 58 Taşkın x), Mehmet Menderes Önkuzu (xx), Cem Sultan (xx), Onur Okan (xx)(Dk. 82 Hüseyin Ali Pala), Ali Özgün (xx)

GOLLER: Dk. 38 Hora, Dk. 77 Halil İbrahim Sönmez, Dk. 79 (kendi kalesine) Salih Zafer Kurşunlu (Atiker Konyaspor)

SARI KARTLAR: Jonsson, (Atiker Konyaspor), Mehmet Menderes Önkuzu (Gümüşhanespor)

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Ali Özgün’ün ceza sahası dışı sağ çaprazından kaleye sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

24. dakikada Jonsson’un soldan ceza sahasına ortasında topla buluşan hora’nın sert şutunu kaleci Hasan Hüseyin Akınay çizgiden son anda çıkardı.

38. dakikada Milosevic’in soldan ceza sahasına ortasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Jonsson’un sert şutu altıpas önünde bululan Hora’ya çarpıp yön değiştererek kalecinin sağından filelerle buluştu: 1-0.

51. dakikada Onur Okan’ın sağdan ceza sahasına ortasında topu iyi takip eden Mehmet Menderes Önkuzu’nun kafa vuruşu kaleci Abdülaziz’de kaldı.

64. dakikada Bajic’in ara pasıyla ceza sahasına giren Halil İbrahin Sönmez’in sert şutunu kaleci Hasan Hüseyin Akınay çıkardı.

67. dakikada Onur Okan’ın ceza yayının sağ çaprazından direk kaleye kullandığı serbest vuruşu kaleci Abdülaziz Demircan güçlükle kornere çıkardı.

73. dakikada Mehmet Uslu’nun soldan ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Bajic’in kafa vuruşunu kaleci Hasan Hüseyin Akınay kornere çeldi.

77. dakikada Sukubic’in ara pasıyla altıpas üzerinde topla buluşan Halil İbrahim Sönmez’in aşırtma vuruşu filelerle buluştu: 2-0.

79. dakikada Ömer Ali’nin sağdan ceza sahasına ortasında kale önünde topu uzaklaştırmak isteyen Salih Zafer Kurşunlu’nun ters vuruşu filelerle buluştu: 3-0. Karşılaşma Atiker Konyaspor’un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.