Balıkesirspor’da N’Dongala krizi

Türkiye 1'inci Ligi'nde ilk devreyi 24 puanla 6'ncı basamakta tamamlayan Balıkesirspor'da Hırvat futbolcusu Josip Tadic'ten sonra Daudet N'Dongala'nın da sözleşmesi tek taraflı feshettiği öğrenildi.

Boluspor’un Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı Fransız oyuncusu Daudet N’Dongala, 16 Aralık’ta 14 bin euro tutarındaki alacağı için kulübe avukatı aracılığıyla 3’üncü defa ihtar gönderdiği, ancak parasını yine alamadığı için ksırmızı beyazlı takımla yollarını ayırdığı belirtildi. Kulüp Başkanı Feyyaz Çiftçi, Futbol Federasyonu’na da fesih için başvuru yaptığı bildirilen kanat oyuncusunun menajeri ve avukatına tepki gösterdi. N’Dongala’ya karşı tüm mali yükümlülüklerin yerine getirildiğini öne süren Başkan Çiftçi, şunları söyledi:

“Oyuncuyla ilgili proplem yok. Ancak belli ki N’Dongala’nın manajeri ve avukatı oyuncumuzun kafasını karıştırıyor. Bize fesih konusunda resmi bir yazı gelmedi. Fransa’da tatil yapan futbolcumuz 2 Ocak’ta Antalya kampına katılacağını söyledi. Eğer N’Dongala böyle bir şey yaptıysa futbol hayatını riske sokar.”

Sezon başında Bulgaristan’ın Slavia Sofya takımından transfer edilen 21 yaşındaki futbolcunun 31 Mayıs 2018’e kadar kulüple mukavelesi bulunuyor. İlk yarıda 11 maça çıkan N’Dongala, 381 dakika sahada kaldı. Öte yandan kırmızı beyazlı takımda alacaklarına karşılık kupayı evine götüren Zeefuik de kadro dışı kalmıştı.

BELFROT GÜNDEMDE YOK

Balıkesirspor’un Hindistan Süper Ligi takımlarından Kerala Blastres’in forması giyen Haitili santrafor Kervens Belfort ile anlaştığı şeklindeki iddialar yalanlandı. Başkan Feyyaz Çiftçi, “Biz öncelikle kadroyu korumayı amaçlıyoruz. Görüştüğümüz futbolcular var. Ancak transfer için öncelikle gerekli ödemeleri yapıp, transfer yasağını kaldırmamız gerekiyor. Kervens Belfort ise kesinlikle gündemimizde yok” dedi.

N’Dongala ile Belfort’un danışmanının Sedat Er olduğunu belirten Başkan Çiftçi, “Menajerler transfer döneminde para kazanmak istiyor. Sedat Er, bizden birini götürürken birini de getirmek istiyor” diye konuştu.