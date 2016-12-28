Beşiktaş yine bonservis duvarına takıldı

Dört koldan stoper arayan Beşiktaş, Manoel girişiminde olduğu gibi Shakhtar’ın Ukraynalı savunmacısı Rakitsky'de de bonservis duvarını aşamıyor.

Beşiktaş stoper arayışlarında Cruzeiro'dan Manoel ve Milan'dan Zapata ile birlikte hedeflerinden olan Yaroslav Rakitsky için yönetim, kıran kırana pazarlıkta. 8 milyon Euro'dan kapıyı açan Shakhtar Donetsk kulübü, yenilenen teklifler karşısında bonservis bedelini en son 6 milyon Euro'ya indirdi.

Mario Gomez için heyecanlandıran sözleşme maddesi!31 yaşındaki santrfor, siyah-beyazlı yetkililere Wolfsburg'da hayâl kırıklığı yaşadığını ancak devre arasında dönemeyeceğini iletti. Buna karşın “Kontratımda özel bir madde var. Sezon sonunda Şampiyonlar Ligi vizesi alamazsak takımdan bedelsiz ayrılabiliyorum” bilgisini verdi ve ekledi: Terörden kişisel korkum yok ama ailem endişeleniyor. Sezon sonu gelince yeniden konuşalım.İlgili Haberi Oku

Başkan Orman'ın da çok beğendiği Rakitsky, siyah-beyazlı takıma gelmeye istekli. Ancak 27 yaşındaki Ukraynalı için Kartal'ın 3.5 milyon Euro'luk son teklifi, Shakhtar'ın beklentisinin çok uzağında. Bu arada Manoel için Cruzeiro'ya önerilen rakamlar da Brezilya ekibini tatmin etmedi.