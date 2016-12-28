Beşiktaş’ın bitmeyen aşkı Samuel Eto’o

Kamerunlu golcü Samuel Eto'o için Antalyaspor’a teklifini yapan Beşiktaş, Kerim Frei’ı kiralık, Ömer Şişmanoğlu’nu ise bonservisiyle Akdeniz kulübüne önerdi.

Beşiktaş, sezon başında da gündemine gelen Samuel Eto'o'yu ara transfer döneminde renklerine bağlamaya çok yakın. Antalyaspor'a resmi teklifini yapan siyah beyazlılar, Kamerunlu yıldıza karşılık Kerim Frei'ı kiralık, Ömer Şişmanoğlu'nu ise bonservisi ile kırmızı-beyazlı kulübe önerdi. Antalya Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın iki futbolcunun yanı sıra Necip Uysal'ı da kadrosuna çok istediği biliniyor.

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Yönetim, Eto'o'yu ilk etapta kiralamak için iki hücum oyuncusunun yanı sıra 300 bin Euro bedeli de gözden çıkardı. Sezon bitiminde ise iki kulüp bonservis içinmasaya oturacak. 35 yaşındaki golcüsünün Beşiktaş'a gitme ısrarları karşısında artık direnci kırılan Antalya yönetimi, teklife henüz yanıt vermedi. Olumlu seyreden görüşmelerde kesin anlaşma sağlanırsa Eto'o, Beşiktaş'ın devre arası kampına katılacak