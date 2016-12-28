Bob Bradley Premier Lig tarihine geçti!

Swansea City'nin sezonun 8. haftasında takımın başına getirdiği Bob Bradley'e sadece 11 maç sabretti! ABD'li teknik adam da Premier Lig'in tarihine geçti!

Sezona İtalyan teknik direktör Francesco Guidolin ile başlayan Swansea City bu sezon ikinci teknik direktörünü gönderdi! Geçen sezonda da takımın başında olan Guidolin’i gönderdikten sonra ABD’li teknik adam Bob Bradley’i getiren Premier Lig’in Galler temsilcisi yine istediğini bulamadı.

11 maçta 2 galibiyet alıp sadece 8 puan toplayan Bradley, Premier Lig tarihine de geçti! Charlton Athletic’in 2006 yılında Les Reed’i sadece 7 maç sonunda göndermesiyle Bob Bradley, Premier Lig tarihinde en erken kovulan 2. teknik teknik direktör oldu.

Swansea City 18 hafta sonunda 12 puanla 19. sırada yer alıyor.

Premier Lig tarihinde en erken kovulan teknik direktörler listesi;

10. Terry Connor (Wolverhampton Wanderers)

13 Maç (24 Şubat 2012 – 30 Haziran 2012)

9. Rene Meulensteen (Fulham)

13 Maç (1 Aralık 2013 – 14 Şubat 2014)

8. Chris Hutchings (Wigan Athletic)

12 Maç (14 Mayıs 2007 – 5 Kasım 2007)

7. Chris Hutchings (Bradford City)

12 Maç (18 Haziran 2000 – 6 Kasım 2000)

6. Paolo di Canio (Sunderland)

12 Maç (31 Mart 2013 – 22 Eylül 2013)

5. Iain Dowie (Charlton Athletic)

12 Maç (30 Mayıs 2006 – 13 Kasım 2006)

4. Sammy Lee (Bolton Wanderers)

11 Maç (30 Nisan 2007 – 17 Ekim 2007)

3. Jacques Santini (Tottenham Hotspur)

11 Maç (17 Haziran 2004 – 5 Kasım 2004)

2. Bob Bradley (Swansea City)

11 Maç (3 Ekim 2016 – 27 Aralık 2016)

1. Les Reed (Charlton Athletic)

(14 Kasım 2006 – 24 Aralık 2006)