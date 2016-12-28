Carlos Tevez düğündeyken evini soydular

Çin'in Şangay Shenhua takımına transfer olan Carlos Tevez, Uruguay'da düğününü kutlarken Arjantin'deki evine hırsız girdi.

Dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Carlos Tevez, düğünde olduğu sırada evine hırsız girdi. Yıldız futobolcunun evinden ne çalındığı henüz ortaya çıkmadı.

Üç çocuğunun annesi olan Vanesa Mansilla ile geçtiğimiz perşembe günü evlenen Arjantinli futbolcu, Uruguay’ın Rio de la Plata beldesinde 200 kişinin davetli olduğu düğünde kutlama yapıyordu.

32 yaşındaki futbolcu Çin’in Şangay Shenhua takımına transfer oldu. Yıldız oyuncunun senelik 40 milyon Euro kazanacağı belirtiliyor. Bu rakam Tevez’in Boca Jonuiors’tan kazandığı paranın 20 kat daha fazlası.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER