Darıca Gençlerbirliği kupaya tutundu

Darıca Gençlerbirliği, Kayserispor'u 2-1 yenerek 3 puana yükseldi ve gruptaki tur şansını sürdürdü.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 4. hafta maçında Darıca Gençlerbirliği, evinde ağırladığı Kayserispor'u 2-1’lik skorla mağlup etti. Darıca grupta 3 puana yükselirken, Kayserispor 6 puanla 2. sırada yer aldı. 10 puanlı lider Beşiktaş ise Boluspor galibiyetiyle adını bir üst tura yazdırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR

36. dakikada Darıca Gençlerbirliği atağında Sinan’ın ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Selçuk’un kafa şutunda top ağlara gitti: 1-0.

47. dakikada Darıca Gençlerbirliği atağında ceza sahasına yapılan ortada Cafercan’ın kafa şutu ağlarla buluştu: 2-0.

50. dakikada Abuzer’in şutu direkten döndü.

55. dakikada Murat’ın sert şutunu kaleci Gökhan tek hamlede çıkardı.

71. dakikada Murat Can ile ver-kaç yapan Aziz’in şutu az farkla auta çıktı.

75. dakikada Mijalovic’in serbest vuruşunda Anıl topu kafayla ağlara gönderdi: 2-1.

Karşılaşma Darıca Gençlerbirliği’nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Darıca 15 Temmuz Şehitleri Şehir Stadyumu

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Hakan Yemişkan xx, Yusuf Bozdoğan xx

Darıca Gençlerbirliği: Gökhan Köstereli, Alper Tursun, Selçuk Baştürk, Cem Tosun, Cafercan Aksu, Sinan Turan, Gökhan Erdoğan (Murat Can Bölükbaşı dk. 67), İlyas Yılmazer, Abuzer Gaffar Toplu (Serhan Yılmaz dk. 74), Aziz Kızılgün, Gökhan Solak (Metehan Yatkın dk. 80)

Kayserispor: Ali Nadhoim Ahamada, Anıl Karaer, Kubilay Sönmez, Furkan Yaman (Kerim Can Güzeldal dk. 32), Miladin Stevanovic, Murat Duruer, Mert Ilıman, Erdem Onur Beytaş, Devlet Karataş, Mert Özyıldırım, Srdan Mijaılovic

Goller: Selçuk Baştürk (dk. 36), Cafer Can Aksu (dk. 47) (Darıca Gençlerbirliği), Anıl Karaer (dk. 75) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Kerim Can Güzeldal (Kayserispor), Sinan Turan, Gökhan Solak (Darıca Gençlerbirliği)