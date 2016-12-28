De Jong, Ben Arfa’nın ayağını kırmıştı! Yeniden karşılaşabilirler

Galatasaraylı De Jong Premier Lig'de oynadığı dönemde Fenerbahçe'nin anlaşmak üzere olduğu Fransız futbolcu Hatem Ben Arfa'nın ayağını kırmıştı. Transferin gerçekleşmesi halinde bu iki futbolcu tekrar rakip olarak karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe’nin kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Ben Arfa’nın Galatasaraylı Nigel de Jong ile Premier Lig’den kötü bir hatırası bulunuyor.

Ben Arfa’nın Newcastele United’da forma giydiği dönemde Manchester City için oynayan De Jong yaptığı sert hareketle Fransız futbolcunun bacağını kırmıştı. Yıldız futbolcu bu sakatlığın ardından uzun süre formasından uzak kalmıştı. Ben Arfa’nın bonservisini elinde bulunduran Marsilya Kulübü bu hareketinden dolayı De Jong’a dava açmıştı.

Hollandalı futbolcu ise kendini bu sözlere savunmuştu;

“Sahaya çıktığımda ne yaptığımı unutuyorum. Futbol dışında kick boks yapıyorum. Tüm enerjimi orada başaltıp rahatlıyorum. Sahada yaptıklarımdan ben de hoşnut değilim ama yapacak bir şey yok.”

Ben Arfa transferinin gerçekleşmesi halinde iki futbolcu sezonun ikinci yarısında rakip olarak tekrar karşı karşıya gelecek.