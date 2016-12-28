Emin Akyiğit imzayı attı

Nilüfer Belediyespor Şahinkaya Erkek Basketbol Takımı, devre arasında transfer gerçekleştirdi. Fethiye Basketbolspor’un başarılı oyuncusu Emin Akyiğit Nilüfer Belediyesporlu oldu.

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nin güçlü takımlarından Nilüfer Belediyespor, Şahinkaya Erkek Basketbol Takımı devre arasında kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Mavi-yeşil-beyazlılar Fethiye Basketbolspor'un başarılı oyuncusu Emin Akyiğit'i renklerine bağladı. Akyiğit ile Nilüfer Belediyespor Başkanı Fırat Emiroğlu, kulüp binasında düzenlenen törende sözleşmeye imza attı.Başkan Fırat Emiroğlu, “Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi grup maçlarının ilk yarısında oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanan takımımız başarılı bir dönem geçirdi. Takımımızın ikinci yarı ve yükselme guruplarında başarılı olup, ikinci lige yükselmesi için kadromuzu daha da güçlendiriyoruz” dedi.

Oyun kurucu pozisyonunda oynayan Emin Akyiğit 1986 doğumlu ve 1.88 cm boyunda. Basketbola Kepez Belediyespor altyapısında başlayan Akyiğit, sırasıyla Muratpaşa Belediyespor, Zirve Üniversitesi, İnegöl Belediyespor ve Fethiye Basketbolspor'da oynadı.