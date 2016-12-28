Erkan Sözeri: Oyuncularımı tebrik ediyorum

Ümraniyespor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-0 kazandıkları Akhisar Belediyespor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

İki kulvarda devam etmek kendileri için zor olduğunu aktaran Ümraniyespor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, kazandıkları Akhisar Belediyespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Erkan Sözeri’nin açıklamaları şu şekilde:

“2 kulvarda gitmek kolay değil ama oyucuların tanıtımı açısından, reklamı açısından güzel bir turnuva. Maçlar naklen yayınlanıyor. Oyuncularımızın piyasaya çıkması ve kulübümüzün, özellikle geçen sene TFF 1. Lig’e çıkmış bir takım açısından önemli. Biz olaya böyle bakıyoruz. ‘Kupayı alacağız’ diye bir hedefimiz yok. Biraz gerçekçi olmak lazım. Futbolun doğrularını yapmak için uğraştık. Kazanmak için sahaya çıktık. Ligdeki çıkışımızı kupada da devam ettiriyoruz. Bizim grubumuz Şampiyonlar Ligi gibi oldu, herkesin iddiası var. Akhisar Belediyespor da bize çok misafirperver davrandı. Onlara da başarılar diliyorum. Biz yolumuza devam ediyoruz. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Akhisar farklı bir sistemle oynuyordu, biz de ona göre çalıştık. Ekibim takım savunmasını iyi yaptı. Kazandığımız için mutluyuz.”