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Fenerbahçe’de Ben Arfa çıkmazı

Fenerbahçe, Fransız yıldız Ben Arfa için PSG ile 6 aylığına kiralık anlaşmayı yaptı. Ancak 29 yaşındaki oyuncunun transfer döneminde takımda kalmaya kararlı olduğu belirtildi.
09:2228 Aralık 2016
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Fenerbahçe’de Ben Arfa çıkmazı

Fenerbahçe’de transferin 1 numaralı ismi Ben Arfa'yı ikna etme çabaları sürüyor. Sarı-lacivertliler, Paris Saint Germain ile Fransız yıldızın kiralaması konusunda anlaşmaya vardı. Fransa'nın saygın gazetelerinden L'Equipe'te yer alan haberde, Hatem Ben Arfa'nın ocak ayı transfer döneminde takımda kalmaya kararlı olduğu belirtildi. Yıldız oyuncunun, PSG'nin ilk 11'inde kendisine yer bulacağına inandığı ifade edildi.

28 Aralık 2016Fenerbahçe Lens ile bir yıl dahaFenerbahçe, Sunderland'ın 15 milyon Euro bonservis bedeli istemesi üzerine 1 yıl daha kiralama teklifinde bulunacak. Lens'in İngiltere'ye dönmeye sıcak bakmaması Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyorİlgili Haberi Oku

Kanarya, Fransız kulübüyle yaptığı anlaşmaya göre kiralama bedeli ödemeyecek, oyuncunun 6 aylık maaşı sarı-lacivertliler tarafından karşılanacak. Advocaat'ın transfer listesinde orta saha transferi için Ajax'ın orta saha oyuncusu Lasse Schöne ilk sırasında yer alıyor. Danimarka Milli Takımı'nda da görev alan ve Kjaer'in de yakın arkadaşı olan Schöne'ün sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olması bir avantaj.

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Fenerbahçe hatem ben arfa
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