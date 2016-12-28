Galatasaray’ca temsil

Galatasaray bir duruş, bir yaşam biçimi. Duygusu var, hisleri var, karakteri var. Sahaya 11 tane adamın çıkıp maç kazanması ile açıklanamadığı gibi başkanların ya da yöneticilerin fotoğraf çektirip, kameralar karşısına geçmeleri de temsil için yeterli olmuyor.Maç kazanılırken de ‘Galatasaray'ca kazanılmalı, yönetici temsili yapılırken de ‘Galatasaray'ca yapılmalı. Kararlar alınıp, icraatlar yapılırken de ‘Galatasaray'ca davranılmalı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, Telegol programında yaptığı açıklamalara, ‘Galatasaray'ca bakmak istiyorum. Özellikle Sayın Başkan'ın kurduğu üç cümle dikkatimi çekti: “Paranın kokusunu alanlar ortaya çıkmaya başladı. Riva ve Florya anlaşmalarını imzalayınca bırakacağım. G.Saray bizden önce TT Arena'da işgalci gibiydi.”

PARA İLE DEĞİL AKILLA YÖNETİLİR

“Paranın kokusunu alanlar ortaya çıktı” cümlesi net bir şekilde G.Saray temsiline vurulmuş ağır bir darbedir. Dursun Özbek bu açıklamayı yapıyorsa şunu diyor: “G.Saray camiasında birileri paranın peşinde.” G.Saray'da göreve talip olan isimlerden ya da görev alma hakkını elde edenlerden hiç kimse paranın peşinde olmamıştır. Paranın peşinde olanlar değişik manevralarla yetki alan başkan ve yöneticilerin etrafında dolaşmışlardır. Ancak G.Saray Spor Kulübü tarihinde para peşinde koşan, rant peşinde koşan ne yönetici ne de başkan vardır. Çünkü G.Saray para ile değil akılla yönetilir. İşte, ‘Galatasaray'ca olmayan temsile en güzel örnek yapılan bu açıklamadır.

GÜNÜ KURTARIYORLAR

Son olarak ifade etmek isterimki, ‘Galatasaray'ca olmayan kararların sonunda ortaya çıkan günü kurtaracak başarılar Galatasaray camiasının gurur duyması için yeterli olmayacaktır.