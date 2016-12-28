Galatasaray’da son aday Liverpool’un yıldızı Sakho

Stoper arayışından henüz sonuç alamayan Galatasaray, Liverpool’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Fransız futbolcu Sakho'yu transfer listesinin ilk sırasına koydu.

Son 5 maçta 13 puan çıkartıp şampiyonluk yarışında yeniden iddialı konuma gelen Galatasaray, transferde de hata yapmak istemiyor. Podolski'yi devre arasında Çin'e astronomik bir rakama satmayı planlayan sarı-kırmızılı yönetim, Alman yıldızdan gelecek paraya en az iki kaliteli isim alacak. Defansta ciddi sıkıntı yaşayan Galatasaray, bu mevki için ilk aday olarak Liverpool'lu Mamadou Sakho'yu belirledi. 26 yaşındaki futbolcu ikna etmek için tüm şartlar zorlanacak.

İlhan Cavcav, Ahmet Çalık`ın fiyatını belirlediGençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, Galatasaray’ın istediği genç stoper Ahmet Çalık için 5 milyon Euro değer biçti.İlgili Haberi Oku

Jurgen Klopp'un gelişinden sonra forma şansı bulmakta zorlanan Sakho, Premier Lig'de bu sezon sadece 5 kez forma giyebildi. Agresif ve tutkulu futbolu ile dikkat çeken Fransız savunmacı, Liverpool taraftarının da sevgilisi. Tribünleri ayağa kaldırabilecek özelliğiyle yönetimi de heyecanlandıran futbolcu için bu hafta Liverpool kulübü ile anlaşma zemini aranacak. Sakho'yu sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Galatasaray, İngiliz ekibi buna yanaşmazsa diğer alternatiflere yönelecek.