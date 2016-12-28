Göztepe 0-2 Başakşehir / Maç özeti

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 4. maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek guruptan çıkmayı garantiledi.

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu’nda Süper Ligi lider tamamlayan Medipol Başakşehir 1. Lig’in zirvesindeki Göztepe’yi deplasmanda 2-0 yenerek 4’te 4 yaptı.

Bu galibiyetle bir üst tura yükselmeyi garantileyen İstanbul ekibi 30. dakikada Alparslan’ın golüyle ilk yarıyı 1-0 üstün bitirirken, 67. dakikada Uğur 3 puanı perçinledi. Son iki maçta rakibine boyun eğen Göztepe ise 6 puanda kalarak 3. basamağa geriledi. Göztepeli taraftarlar karşılaşmaya ilgi gösterirken, her iki takım da yedek ağırlıklı kadroyla mücadele etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada George’un kullandığı serbest vuruşta, Segbefia topa dokundu. Top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

30. dakikada Medipol Başakşehir golü buldu. Ceza yayı üzerinde topu iyi kontrol eden Alparslan düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1.

48. dakikada Alparslan’ın ortaladığı topu altıpas üzerinde vuran Cengiz net bir pozisyonu değerlendiremedi.

61. dakikada George’un pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Umut plaseyi vurdu, kaleci Ufuk meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

67. dakikada Medipol Başakşehir golleri ikiledi. Cengiz’in sağdan ortaladığı topa dokunan Uğur fileleri havalandırdı: 0-2.

87. dakikada Halil’in pasıyla buluşan Burak’ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Ufuk gole izin vermedi.

Göztepe 0-2 Medipol Başakşehir

STAT: Bornova

HAKEMLER: Serkan Çınar (xx), Ceyhun Sesigüzel (xx), Erdinç Sezertam (xx)

GÖZTEPE: Yavuz (x) -Fuchs (xx), Emre Can (xx), Mehmet (xx), İsmail (x) (Dk. 57 Hakan x), George (x) (Dk. 78 Burak x), Segbefia (xx), Salim (x) (Dk. 63 Kone x), Soner (xx), Halil (xx), Umut (xx)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Ufuk (xxx)- Uğur (xxx), Musa (xxx), Dieng (xx) (Dk. 65 Eren x), Alparslan (xxx), Ferhat (xx), Holmen (xxx), Attamah (xxx), Cengiz (xxx) (Dk. 86 Okan), Cikallleshi (xx) (Dk. 79 Napoleoni x), Mustafa (xx)

GOLLER: Dk. 30 Alparslan, Dk. 67 Uğur (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Soner, Hakan (Göztepe), Ferhat (Medipol Başakşehir)