İnegölspor 1-3 Kasımpaşa / Maç özeti

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda İnegölspor'u 3-1 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. hafta maçında Kasımpaşa, deplasmanda İnegölspor’u 3-1 yendi ve gruptan çıkma yolunda çok büyük bir adım atmasını bildi..

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında defansın kaleci ile karşı karşıya kalan Batuhan’ın vuruşu Şener’in ayağından kornere çıktı.

11. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında ceza sahası dışında topla buluşan Ahmed’in şutu kaleci Şener’de kaldı.

21. dakikada Kasımpaşa tarafından sol kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içerisine gelen top David Pavelka’nın önünde kaldı. Pavelka, müsait pozisyonda kazandığı topu boş kaleye göndererek takımını öne geçiren golü kaydetti: 0-1.

28. dakikada gelişen İnegölspor atağında Recep’in sağ kanattan ortasına iyi yükselen Oğuz’un kafa vuruşu kaleci Kadem’de kaldı.

29. dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Recep’in ortasında top ceza sahası alanı içinde Mustafa Vargel’in önünde kaldı. Vargel’in zor pozisyonda dönerek yaptığı vuruşunda kaleci Kadem topu kornere çeldi.

33. dakikada ani gelişen İnegölspor atağında sol kanattan ilerleyen Recep’in ceza sahası ortasına yükselen Emre’nin kafa vuruşu defansa çarparak kornere gitti.

37. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında ceza sahası içerinde topla buluşan Batuhan, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-2.

40. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Recep’in ceza sahası içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Mustafa Vargel’in kafa vuruşu yan ağlarda kaldı.

43. dakikada şık çalımlarla İnegölspor ceza sahasına giren Turgut Doğan Şahin’in sert şutu sağ üst köşeden ağlarla buluştu: 3-0.

55. dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Ferhat’ın ortasında arka direkte topla buluşan Shala’nın kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

57. dakikada Kasımpaşa ceza sahasına yapılan ortada boşta kalan topu önünde bulan Emrah, yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1.

62. dakikada Mahmut’un soldan ortasına ceza sahası içerisinde yükselen Emre’nin kafa vuruşu auta gitti.

67. dakikada gelişen İnegölspor atağında Mustafa Karabulut’un ceza sahası dışından çektiği şut az farkla auta gitti.

70. dakikada Shala’nın ceza sahası çizgisinden çektiği şut üst direkten dışarı çıktı.

83. dakikada Kasımpaşa ceza sahası dışında yaşanan karambolde topla buluşan Oğuz’un yaptığı vuruş direkten oyun alanına döndü. Defans tehlikeyi uzaklaştırdı.