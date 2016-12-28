Marka değeri şişirilen ‘Düdük’ ligi! Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 16 haftaya hakemlerin kötü performansı damga vurdu. En akıl almaz hatayı yapan ismin Cüneyt Çakır olması dikkat çekti.

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısı, 16 haftalık maratonla tamamlandı. Ancak maçlar ve puan cetveli değil, hakem hataları ligin ilk bölümüne damgasını vurdu.

Ali ERDOĞAN / ÖZEL HABER

Özellikle FIFA kokartlı hakemlerin yaptıkları akıl almaz hatalar; şampiyonun, Avrupa kupalarına gideceklerin ve küme düşeceklerin belli olacağı ikinci yarının seyrini nasıl etkileyecek, merak konusu…

VİDEOLU SİSTEM GELEBİLİR

Merkez Hakem Kurulu'nun ocak ayında Antalya'da yapacağı ara seminerde ‘video hakem' konusu tartışılacak. FIFA'nın önerdiği sistem, hakemlerin yanı sıra TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı'na da anlatılacak. TFF ikna edilirse, videolu sistem ikinci yarıda başlayabilir.

PENALTISIZ TEK TAKIM BURSASPOR

Hakemler ilk yarıda 686 kez sarı kart çıkardı. Bunların 84'ü itirazdan, 28'i de oyun geciktirmeden verildi. 144 maçta 17 takım lehine penaltı kararı çıktı. Bursaspor, 16 haftalık periyotta beyaz noktaya gitmeyen tek takım.

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BARİZ GOL GÜME GİTTİ

Trabzonspor – Antalyaspor maçına FIFA kokartlı Alper Ulusoy damgasını vurdu. Bordo-mavili takım yenik durumdayken, Akdeniz takımının kalecisi Ferhat topu elinden kaçırdıktan sonra Yusuf Erdoğan golü attı. Ulusoy bu nizami golü geçersiz saydı.

KIRMIZI KARTI ES GEÇTİ

Akhisar Belediyespor – Beşiktaş maçında Bülent Yıldırım, konuk takımdan Tosic'in rakibine kayarak yaptığı hareket kırmızı kartlık olmasına rağmen gösteremedi.

PODOLSKI’YE PENALTI

Galatasaray – Trabzonspor maçında Podolski'ye yapılan harekete hakem Fırat Aydınus penaltı çalmadı.

KALKAVAN’DAN İKİ HATA

Osmanlıspor – Fenerbahçe maçında Mete Kalkavan, başkent ekibi lehine hatalı penaltı kararı verdi. Mehmet Topal'a ikinci sarı gerekirken, rakibe sarı çıktı.

KALECİNİN ELİNE PENALTI KARARI

Çaykur Rizespor – Osmanlıspor maçını yöneten Türkiye'nin 1 numaralı hakemi Cüneyt Çakır, ceza alanındaki karambolde kaleci Karcemarskas'ın topu elle uzaklaştırmasına, yoğun penaltı itirazları ve yardımcısı Bahattin Duran'ın uyarısı sonrası beyaz noktayı gösterdi. Çakır gözlemciden 7.9 (Tatmin edici) not aldı.

MELER DANY’Yİ YAKTI

Deniz Ateş Bitnel'in yerine FIFA listesine giren, ocak ayında kokartı takacak Halil Umut Meler, Kayserispor – Kardemir Karabükspor maçında konuk takımdan Dany'nin göğsüne çarpan topu elle müdahale olarak yorumlayıp bu futbolcuyu kırmızı kartla oyun dışı bıraktı ve penaltı verdi. Meler, gözlemciden 7.9 notu aldı.

ETO’O BOŞ YERE ATTI

Galatasaray – Antalyaspor maçında hakem Özgür Yankaya, Eto'o'nun nizami golünü, Hakan Balta'ya faul yaptığı gerekçesiyle iptal etti.

EMRE BELÖZOĞLU’NA HOŞGÖRÜ

Hakem Ali Palabıyık, Türk Telekom Arena'daki Galatasaray – Medipol Başakşehir maçında Emre Belözoğlu elini tutmasına ve sert tepki göstermesine rağmen hiçbir şey yapamadı.

QUARESMA’YA KIRMIZI YOK

Mete Kalkavan, Beşiktaş – Trabzonspor maçında rakibine sert giren Ricardo Quaresma'ya kırmızı kart çıkarmadı.

SKRTEL’IN ELİ NEREDE?

Atiker Konyaspor – Fenerbahçe maçında Skrtel topa ceza alanı içinde elle müdahale etmesine rağmen, Bülent Yıldırım penaltıyı vermedi.

ÖNCE VER SONRA İPTAL

Türkiye’nin 2 numaralı FIFA kokartlı hakemi Hüseyin Göçek, Adana-Başakşehir maçının 72. dakikasında Mossoro'nun attığı bariz golü önce verip, sonra ofsayt gerekçesiyle iptal etti.