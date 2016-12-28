Mehmet Demirkol: Kafalarına çekiçle vuruldu, alındı

Ünlü spor yorumcusu Mehmet Demirkol gündemle ilgili birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Demirkol'un sözleri arasında en ilginç olan ise, "Ülkede Anadolu takımlarının şampiyonlukları elinden alındı. Şampiyonluğa giderken kafalarına çekiçle vuruldu, alındı" yorumu oldu. Mehmet Demirkol ayrıca, Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş'in geçen seneyi aradığını belirtti.

NTV Spor’da yayınlanan Spor Servisi programında “Adadolu takımlarının şampiyonluklarının çalındığını” söyleyen Mehmet Demirkol, gündemle ilgili çok önemli açıklamalar yaptı.

İşte Demirkol’un sözleri;

“ŞENOL HOCA GEÇEN SENEYİ ARIYOR”

“Aras biraz donuk, kalite olarak değil ama oyun olarak öyle. Şenol Güneş, Talisca sürekli oyunun içinde olsun istiyor ama genelde ikinci forvet olarak yararlanıyor. Bu kadar gel-git olmaz diyor. Maçı yönetir büyük takım diyor Şenol hoca. Ben geçen sene bunların hiçbirini duymadım Şenol hocadan. Arıyor geçen seneyi Şenol Hoca… Elinde hazır bir metod yok transfer için bahsedilen isimler o sorunları götürecek mi bilmiyorum.”

“BU LİGİN AĞASI BEŞİKTAŞ’TI”

“Büyük takımsan sürekli pozisyon yaratmak, pozisyonun içinde olmak gerekir diyor Şenol Güneş. İşi iyi oyunculardan bir bütün olarak iyi bir takıma dönüştürmek geçen seferki gibi. Geçen sene kurmuşum çokta iyi gidiyordu diyor. Bu ligin ağası Beşiktaş’tı. Şimdi bir daha kurmak yıpratabilir zaman zaman. Ben Şenol hocanın yorgunluğunu kızgınlığını buna bağlıyorum. Bu fikstür söylemlerini hep ona bağlıyorum.”

“GOMEZ OLSAYDI BU TAKIM ÇIKARDI”

“Gelecek sene için iyi bir takım kurulmazsa giderim dedi Gomez. Onu görmem lazım dedi. Bu seviyenin üzerine çıkabilecek miyiz dedi. Neden endişe ettiğini bugün anlabiliyorum ben. Ama şunu da söylerim Gomez’e… Sen olsaydın gruptan çıkardı takım. Sen olsaydın bu takım çıkardı. Teknik Direktörlükle futbolculuk çok başka şeyler. Gomez mesela Wolfsburg’un Beşiktaş’tan daha fazla Şampiyonlar Ligi takımı olduğunu düşündü. Şenol hoca da rahatsız. Kurulu hazır bir şey yıkıldı. Gomez de bunu söylüyordu. Kurulu bir şeyin üzerine çıkabilecek miyiz diyordu. Koleksiyon toplamakla takım tamamlamak başka bir şeydir. ”

“EMRE SENİ İLK 3’E SOKAR”

“Başakşehir’de şöyle bir durum var. Sadece yönetimi ligde tutar takımı. Son 3’ün dışında tutar. Abdullah Avcı’yı koyduğunuz zaman ilk 10’a sokar. Tesisi var 8’e sokar. Ortada kadro var. O da ilk 5’e sokar. Emre var. Emre ilk 3’e sokar. Genç yıldızların Başakşehir’i tercih eder olduğunu görüyoruz. Gençlerin tercih ettiği bir yer olmak çok önemli. İrfan Can kalibresinde bir oyuncu Başakşehir’i istiyor. Fenerbahçe ile rekabet var mıydı yok muydu bilmiyorum ama. Bunların hepsini üst üste koyuncu iyi iş çıkıyor. Taraftarı yok. Taraftarı da olur.”

“ŞAMPİYONLUĞA GİDERKEN KAFALARINA ÇEKİÇLE VURULDU”

“Göksel Gümüşdağ Türk futbolunda çok güçsüz bir isim değil. Kulüpler Birliği Başkanı değil mi? Sözü geçmiyor mu? Naklen yayın işinde direkt elini koymadı mı? Bu ülkede Anadolu takımlarının şampiyonlukları elinden alındı. Şampiyonluğa giderken kafalarına çekiçle vuruldu, alındı. Gençlerbirliği’nin şampiyonluğu olurdu mesela. Ama Başakşehir’e yapamazsın onu. Bu hafta olan hakem rezaleti bir daha olmaz. ”

“BRUMA İÇİN DÜKKAN ÖNEMLİ”

“Bruma’yı Portekiz’den alsan 35 milyon Euro. Türkiye’den aldığın zaman 10 milyon Euro. Hollanda’dan alsan 25 milyon Euro mesela. Dükkan çok önemli. Güvenilir dükkan oralar. Çünkü ordan aldığı zaman işine yarıyor. Öyle bir alışkanlığı yok bizim ülkenin. En son kim gitti. Gökhan Töre ne yaptı? İşte o da kiralık… Bizde herkes Çin’e gidiyor.”

TRABZON 12 GOL ATACAK DESEM EYVAH DERSİN

“Transferle halledilebilecek kadar kolay değil benim gördüğüm şey Trabzon’da. Hocanın bakış açısını değiştirmesi lazım. Oynayamayacağı bir oyunu üstelememesi gerek. 12 gol atmış Trabzon 16 maçta oyunu yeniden düşünmek tartmak gerekiyor. Bu takım ne yapabilir ne yapamaz ona karar vermek lazım. Bu durum açıklanabilir bir durum değil. Sana desem ki Trabzon 12 gol atacak eyvah küme düştü dersin. Mehmet Ekici’nin de Galatasaray’la anlaştığını duydum.”